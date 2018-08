Geburtstagsfete für das ganze Dorf

Als das Interesse wuchs, nutzten die Gründer der »Endstation´88« die Dorffeste Eicherscheids, um im dann aufgestellten Zelt zum »Beatball« zu laden.

»Die besten Jahre hat unser Verein sicherlich in der Tenne erlebt«, weiß Förster. Eine Erfolgsgeschichte für beide Seiten: die Endstation, die in professionellem Umfeld nahezu jederzeit ihre Feten veranstalten konnte. Aber auch für die Vereinsgemeinschaft Eicherscheid, die nicht zuletzt durch die vielen Tausend jungen Menschen Bekanntheit und Beliebtheit erlangte.

Den 30. Geburtstag wollen die jungen Feierfreudigen nutzen, um mit Dorfbevölkerung, Weggefährten und allen Anhängern guter Musik Party zu machen. »Es haben viele Menschen mit uns gefeiert, aber auch auf das junge Feiervolk Rücksicht genommen. Dafür wollen wir uns bedanken«, versichert Michel Förster.

Dazu laden sie am Samstag, 25. August, zur Geburtstagsparty auf den Parkplatz am Kunstrasenplatz in Eicherscheid ein. Einlass ist ab 18 Uhr. Zunächst stimmen »The Stichmachines« - eine Newcomer-Band aus dem Raum Hürtgenwald - das Publikum auf dem Open-Air-Festivalgelände ein. »On its own« präsentieren Rock, Pop und eine Bandbreite an Covermusik, ehe »Kontrollverlust« der Höhepunkt des musikalischen Reigens darstellt. Sie verbinden Popsongs mit Party-Klassikern.

»Wir wollen für jeden Musikgeschmack etwas bieten und haben mit DJ Herbert Rader auch einen altbekannten Stimmungsmacher aus den Reihen der Endstation dabei«, unterstreicht Förster.

Eintrittskarten (10 Euro, Abendkasse 13 Euro) gibt es im Konsum Eicherscheid, in den Sparkassen-Geschäftsstellen in Simmerath und Roetgen sowie an der BFT-Tankstelle in Schmidt.