Grenzenloser Spaß am Rursee

Jugend demonstriert für ihre Zukunft

Monschau. Demonstrieren ist als Recht in Artikel 8 des Grundgesetzes verankert und doch eine Seltenheit in der Eifel: »Wir wollen mit Einheimischen und Touristen ins Gespräch kommen, über die Folgen von Plastikmüll in der Umwelt informieren und friedlich demonstrieren«, so ein Quartett junger Menschen, die sich der »Fridays for future«-Bewegung angeschlossen haben.

