Hilfsangebote während der Corona-Krise

Die Ortsvorsteher von Eicherscheid (Günter Scheidt,Tel. 02473 8504, E-Mail: gr.scheidt@t-online.de), Dedenborn (Helmut Kaulard ,Tel. 02473 6486, E-Mail: HelmutKaulard@t-online.de) und Rollesbroich (Marc Topp, Tel. 02473 939999 oder 0177 3260778), bieten ihre Hilfe bei Einkäufen und anderen Besorgungen für die jeweiligen Ortschaften an.

Für alle Bewohner von Hammer bietet Otilia Pier an, Lebensmittel aus dem Konsum in Eicherscheid mitzubringen. Interessenten können sich unter der Telefonnummer 02473/7704 bei Frau Pier melden.

Die katholische Kirchengemeinde Simmerath koordiniert Hilfsangebote oder Hilfsgesuche für das gesamte Gemeindegebiet unter der Telefonnummer 02473/1257 (Pfarrbüro) oder unter 02473/2357 (Pastor Michael Stoffels).

GenoEifel eG bietet Dienste für Mitglieder an

Auch die GenoEifel eG bietet ihre Hilfe unter der Prämisse „Innere Nähe bei äußerer Distanz“ an. Zu den Angeboten zählen u.a. Einkaufs- und Botendienste, Betreuung von Katzen bei Krankenhausaufenthalten, sowie Gassi gehen mit dem Hund. Diese Hilfsangebote gelten für Mitglieder der GenoEifel eG. „Wir sind eine Solidargemeinschaft, die sich nicht nur für persönliche Krisen, sondern auch jetzt in dieser gesellschaftlichen Krise, bewährt“, so die GenoEifel. Interessierte können die Mitgliedsbeitrittserklärung unter www.genoeifel.de/unterlagen.htm ausfüllen, um die Dienste in Anspruch zu nehmen.

Sozialamt übernimmt Koordination

Auch das Sozialamt der Gemeinde Simmerath übernimmt gerne die Koordination von Hilfsangeboten und -Gesuchen im Gemeindegebiet. Sollten Sie helfen wollen oder Hilfe benötigen, können Sie sich gerne an die Leiterin des Sozialamtes, Monika Johnen, unter der Telefonnummer 02473 607 127 oder per E-Mail an monika.johnen@gemeinde.simmerath.de wenden.