Karl-Heinz Hermanns hört 2020 auf

Adenau lädt ein zum Martinsmarkt

Adenau. Am 10. November findet in der Stadt am Nürburgring ein verkaufsoffener Sonntag statt.Zum Adenauer Martinsmarkt am Sonntag, 10. November, freuen sich die Einzelhändler der Stadt am Nürburgring wieder auf zahlreiche Besucher, die einige schönen Stunden in der Stadt verbringen, durch die Geschäft bummeln und durch die Stadt flanieren.…