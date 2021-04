Kein flammender Rursee

Seit 1965 findet diese bedeutende Veranstaltung, die sich auch über unsere Region hinaus einer stetig steigenden Beliebtheit erfreut, statt. Nun fällt Rursee in Flammen zum zweiten Mal hintereinander leider der Pandemie zum Opfer und auch das 55. Jubiläum erneut aus.

"Diese Entscheidung macht uns als Organisationsteam zwar tief traurig, aber in Anbetracht der aktuellen Situation um die anhaltende Corona-Pandemie ist es die einzig richtige Entscheidung", erklärt Sander Lutterbach. "Die Gesundheit und Sicherheit aller unserer Besucher, Aussteller, Partner, Sponsoren und Ehrenamtlichen des Rursee in Flammen hat allerhöchste Priorität und steht für uns immer im Vordergrund.

Diese Zeit ist schwierig für uns alle. Dank der Verbundenheit mit Euch allen werden wir gemeinsam diese Herausforderung meistern und uns hoffentlich im nächsten Jahr vom 21. Juli bis zum 24. Juli 2022 wieder zu einem fröhlichen und unbeschwerten Rursee in Flammen 2022 in Rurberg am Rursee treffen."



Rursee in Flammen 2022 findet vom 21. Juli bis zum 24. Juli 2022 statt! rurseeROCK 2022 ist für Freitag 22. Juli 2022, geplant!

Luterbach: "Wir freuen uns, dass das für 2020 und für 2021 angekündigte Programm vollständig auf 2022 geschoben werden kann. Damit freuen wir uns auf BRINGS, sowie LightsOut und aberAndre.

Alle bereits gekauften Tickets für 2020 und 2021 behalten auch für das rurseeROCK 2022 ihre Gültigkeit.

Ihr helft uns, den Künstlern und den vielen Dienstleistern der Veranstaltungsbranche, wenn Ihr Eure Tickets behaltet. Sollte eine Rückgabe für Euch unvermeidbar sein, kann die Rückabwicklung über die Vorverkaufsstelle geregelt werden, an der Ihr Euer Ticket gekauft habt. Wir hoffen Ihr seid auch 2022 mit wieder dabei. Wir danken für Euer Verständnis, Eure Geduld und Euer Vertrauen."