Einbrecher unterwegs

Polch. In der Nacht zum 1. Weihnachtstag, 25. Dezember, hat es in Polch zwei Einbruchsversuche gegeben.Gegen 5.30 Uhr wurde sowohl ein Fahrzeug als auch die Eingangstür einer Firmenhalle in der August-Horch-Straße beschädigt. Gegen 9 Uhr meldete ein Zeuge zudem die beschädigte Eingangstür eines Einkaufmarktes im Gewerbegebiet "Vor Geisenach". Ein…