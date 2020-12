Â»MiteinanderÂ«-FÃ¶rderpreis fÃ¼r ANAD e.V.

Thomas Scheppe ist neuer Bürgermeister der VG Daun

Daun. Der CDU-Kandidat gewinnt das Rennen um den Posten des Verbandsgemeindebürgermeisters in Daun. Nun ist klar, wer neuer Bürgermeister der Verbandsgemeinde Daun wird und damit auf Werner Klöckner, der im Sommer aus gesundheitlichen Gründen sein Amt niedergelegt hatte, folgen wird: Thomas Scheppe (CDU) konnte sich in der gestrigen Stichwahl mit…