Moderner Party-Schlager aus der Eifel

»Ich habe keine Gesangsausbildung und auch keine Banderfahrung. Ich bin einfach durch Zufall in die Musikbranche eingezogen und habe meinen Gesang, der bislang hauptsächlich unter der Dusche stattgefunden hat, professionalisiert.« Heiko Schlager kann es selbst noch kaum glauben, was da aus einer Bierlaune heraus im Sommer 2009 entstanden ist. »Ein Freund hatte in seinem Homestudio einen Song eingespielt und fragte mich, ob ich nicht meine Stimme dafür hergeben möchte«, erinnert sich Schlager. Wenige Monate später wurde der Song der Karnevals-Hit in seiner Heimatstadt Stolberg. »Ich war Hofsänger des Prinzen - das hat natürlich auch zur Popularität beigetragen.«

Schlagersänger und gerade solche, die bekannte Songs covern, gibt es viele. »Ich wollte mich aus der Masse herausheben und ein eigenes Profil entwickeln«, so der Partymusiker. Also wurden die Haare gekürzt und weiss gefärbt, Hemd und Jeans gegen Lederhose und Trachten-Shirt getauscht. Und eine markante Brille ziert seither das Gesicht des Mannes, der im Hauptberuf für die Deutsche Post tätig ist.

Der Liebe wegen zog es Heiko Schlager nach Lammersdorf - heute ist er verheiratet und hat ein Kind. Doch sein musikalischer Durchbruch ließ aufgrund einer Erkrankung der Gleichgewichtsorgane auf sich warten.

Großer Auftritt auf Mallorca

Erst 2015 stieg Schlager wieder ins Musikgeschäft ein und schaffte es mit dem einem neuen Arrangement von »Der Junge mit der Mundharmonika« in die Top30 der Mallorca-Mega-Charts. 2016 dann wechselte er ins Produktionsstudio von Andreas Melzer. Dieser hat unter anderem den aktuellen Song des Kölner Dreigestirns produziert. Und 2017 durfte Schlager seinen neuesten Hit beim Mallorca-Opening mit Jürgen Drews tausenden Feierwütigen präsentieren.

Ein durchaus tanz- und zugleich partytauglicher Titel, der nach den Songs »Paloma Blanca 2016« und »Der Ober (ist mein allerbester Kumpel)« war »Komm mit mir ins Heu« . Der Titel stammt im Original von den »Dorfrockern« und wurde von Heiko Schlager gecovert. Und ganz aktuell hat sich der Sänger dem »Burehoff« gewidmet. Elf Jahre Heiko Schlager waren der Anlass, die närrische »11« als Aufhänger zu nehmen und sich in diesem Jahr zusätzlich der fünften Jahreszeit zu widmen. »Natürlich treibe ich mich nicht nur im Karneval rum, sondern bin das ganze Jahr über auf Dorffesten, Firmenfeiern oder Privatveranstaltungen unterwegs und das mit meinen eigenen Songs und den berühmten Gassenhauern«, versichert der 37-Jährige. Etwa 30 bis 45 Minuten dauern seine Auftritte.

Wenn man den neuen Song von Heiko Schlager erstmalig erlebt, hat man das Gefühl: »...das habe ich schon mal irgendwo gehört«. Der Song mit dem spaßigen Refrain »Et jitt Schabau för die Sau« ist längst ein Kult-Hit geworden. Vor einigen Jahren von der bekannten Stolberger Mundartband »Karamba Männcher« geschrieben und aufgeführt, verleiht Party-Sänger Heiko Schlager mit seinem, typischem Sound, dem damaligen Karnevalshit ein neues, partytaugliches Gewand. Ein schmissiger und stimmungsvoller Party-Hit der pünktlich zur Karnevalszeit nun auf allen bekannten Download- und Streamingportalen erhältlich ist.

Auftritte in der jecken Zick

Heiko Schlager ist am Sonntag, 16. Februar, beim Kinderkarneval im Straucher Pfarrheim zu erleben.

Weitere Auftritte sind am Samstag, 8. Februar, bei der »Kölschen Nacht« in Alsdorf sowie an Karnevalsfreitag, 21. Februar, bei »Bursch janz jeck« in Stolberg.