Neue Räume für das schulische Herzstück

Diese investiert nun rund zwei Millionen Euro in einen 400 Quadratmeter großen Anbau an den Schulkomplex an der Walter-Bachmann-Straße. Jeweils vier Räume für das Ganztagsangebot und das differenzierte Unterrichten werden so geschaffen.

»Wir investieren massiv in Bildung«, unterstrich auch Simmeraths Bürgermeister Karl-Heinz Hermanns. Die bestmöglichen Bedignungen zu schaffen, aber erst das engagierte Personal sorge für die steigende Akzeptanz der Schulform in der Bevölkerung. So seien vergangene Woche erstmals nach drei Jahren wieder drei Klassen am Simmerather Hauptstadnort eingeschult worden, wo nun 386 Schüler unterrichtet werden.

Die Fertigstellung müsse bis zum neuen Schuljahr gelingen. »Denn, wenn - wie wir hoffen - wieder drei Klassen gebildet werden können, dann wird es richtig eng«, stellt Melanie Müller klar. Dankbar ist sie für die bereits erfolgreichen Umbaumaßnahmen im Gebäude - etwa zur Optimierung von Lehrerzimmer und Büro der Schulleitung, aber auch für mehr Platz in Fachräumen wie Kunst oder Physik.

»Angebaut werden zwei Geschosse mit Flachdach«, erklärt Architekt Peter Kutsch. Allerdings versetzt Richtung Kranzbruchstraße, damit der bestehende Flur sein Licht behält.