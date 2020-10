Neuer Sport- und Begegnungspark

Auto-Aufbrüche in Kümbdchen, Simmern und Rheinböllen

Kümbdchen. Im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Simmern kam es am Donnerstag, 8. Oktober, zwischen 13.40 und 15 Uhr zu insgesamt drei PKW-Aufbrüchen.In Kümbdchen auf dem Parkplatz des Raiffeisenlagers, in Simmern am Friedhof und in Rheinböllen in der Marktstraße wurden jeweils die Seitenscheiben der geparkten PKW eingeschlagen und Bargeld, EC-Karten und Handys aus dem Inneren der Fahrzeuge…

weiterlesen