Poesie für Kinder und Demenzkranke

Des Schreibens wegen hat die Gemeinde Simmerath eine Neubürgerin bekommen: Inge Kamenz, die eigentlich aus Hattingen im Bergischen Land stammt, genießt die Ruhe der Eifel-Region, aber auch die Herzlichkeit und Kontaktfreudigkeit ihrer Nachbarn. »Das ist ganz wichtig für mich, um die richtigen Einfälle zu haben«, versichert die Autorin. Dabei widmet sie sich zwei Themenfeldern, die zunächst ganz weit auseinander zu liegen scheinen: Sie schreibt für Kinder ab vier Jahren, aber entwickelt auch Medien für Menschen mit Demenz. »Mit direkter Ansprache kommt man bei den Pflegebedürftigen nicht weit. Aber wenn man sie animiert, über etwas nachzudenken oder sich zu erinnern, dann kommen erstaunlich positive Ergebnisse dabei heraus«, weiß Kamenz, die einst Grundschullehrerin war und später ihren pflegebedürftigen Vater betreute.

»Erinnerungen leben vom Mitteilen und Zuhören und ermöglichen emotionale Augenblicke eines gemeinsamen Erlebnisses. Diese Form der Wertschätzung vermittelt älteren oder dementiell beeinträchtigen Menschen Vertrauen und Sicherheit.« Daher hat Inge Kamenz so genannte Wandeltexte entwickelt. Das sind mit Versen oder Liedtexten versehene Tischkarten oder Folien, die man an die Wand hängen kann, und die in die richtige Reihenfolge gebracht werden müssen.

Doch auch die unerschöpfliche Neugierde von Kindern hat es Inge Kamenz angetan. So hat sie im eigenen Verlag, dem Chroma Wortwerk-Verlag, ein Buch für Schulneulinge in deutscher und englischer Sprache herausgebracht. »Kinderbücher sollen Freude bereiten, können aber noch viel mehr«, unterstreicht die Neu-Eifelerin: Lesefreude wecken, kreatives Lesen und Schreiben fördern, die Phantasie beflügeln.

So gehen das naive Blumenhüpfer und der clevere Wollknäuel auf Buchstabensuche, während sich die kleine Nora über ihren neuen, falschen Schulranzen ärgert. Zumindest solange, bis sie merkt, dass er ihr ungeahnte Freundschaften beschert.

Autorenlesung für Kinder

Inge Kamenz´ Werke für Demenzkranke lassen sich gleichfalls in Pflegeeinrichtungen wie zu Hause nutzen. Die Autorin liest aus ihren Büchern, die sie für Kinder im Alter von 4 bis 8 Jahren geschrieben hat, in Büchereien, Schulen und Kindergärten. Die Lesung wird als Erlebnisreise in die faszinierende Welt der Buchstaben und der Phantasie gestaltet.

Terminabsprachen unter Tel. 0152 / 27 222 225.