Reiterverein Kesternich feiert 50. Geburtstag

Das Trommler- und Pfeiferkorps Kesternich wird den Tag musikalisch bereichern und ein Pferdeflohmarkt rund um alle "Pferdesachen" rundet das Fest ab. Jeder ist zum Verkauf oder auch zum Stöbern nach Ausrüstung für Pferd und Reiter, Büchern und Spielsachen eingeladen. Ein Highlight wird sicherlich das geführte Ponyreiten darstellen, das um 13 Uhr startet. Außerdem wird eine Kinder Bastelecke rund ums Pferd bereitgehalten.

Der Reiterverein Kesternich wurde im Jahr 1971 von einem Dutzend Reiterfreunde gegründet und zählt aktuell ca. 110 Mitglieder, davon etwa 20 Jugendliche. Durch das großzügige Entgegenkommen von Gründungsmitglied Kurt Rosarius, der seine private Fläche für den Verein zur Verfügung stellte, wurde rasch eine eigene Reithalle gebaut. Seitdem hat der Verein seinen Hauptsitz in der Ringstraße, wo die Reiter neben der Halle auch einen Außenplatz zur Verfügung haben. Die Anlage wird von den Mitgliedern in Eigenregie instand gehalten. Der Verein ist eine vielfältige bunte Truppe aus Dressur-, Spring-, Freizeit- und Geländereitern. Einmal wöchentlich wird eine Jugendstunde organisiert, um auch jungen Einsteigern mit ihren Ponys Reitunterricht in der Gruppe zu ermöglichen.

Verschiedene Aktivitäten sollen den Zusammenhalt des Reiterverein fördern. So wird jedes Jahr für die Jugendlichen ein Karnevalsreiten im Kostüm organisiert. Im Juni findet ein gemeinsamer Ausritt statt mit einer Erdbeerkuchenpause. So hat dieser Ritt den passenden Namen "Erdbeerkuchenritt". Außerdem machen sich die Mitglieder einmal im Jahr gemeinsam auf zu einem Wanderritt mit Übernachtung. Seit einigen Jahren wird im Oktober eine Reiterrallye in Form einer Schnitzeljagd organisiert. Weiterhin sind dem Verein Fortbildungen sehr wichtig. Diese werden regelmäßig in Form von Lehrgängen angeboten. Die Mitglieder haben auch die Möglichkeit sich Schwerpunkte und Themen für Lehrgänge zu wünschen. Ein Highlight des Jahres ist sicherlich immer das Dressurturnier auf der Anlage in der Ringstraße.