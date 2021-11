Rursee-Marathon findet statt

Uferlichter werden im Winter leuchten

Bad Neuenahr. Im Kurpark Bad Neuenahr werden Besucher bis Ende Januar Kunsthandwerk- und Gastronomiestände finden.Sie sollen die dunkle Jahreszeit erhellen: Ab dem 2. Advent werden die Uferlichter wieder rund um den Kurpark und das Ahrufer in Bad Neuenahr leuchten. Der Uferlichter Kultur e. V. und die Ahrtal und Bad Neuenahr-Ahrweiler Marketing GmbH arbeiten…