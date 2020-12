Sterne genieÃŸen am Eifel-Blick

Wordpress Thesis Custom Header. Looking for a world-class essay writing service? We offer every type of essay service for a wide variety of topics. Die Nationalparkregion Eifel ist eines der wenigen Gebiete in Europa, in dem man die Milchstraße noch mit bloßem Auge bewundern kann. Daher erhielt der Nationalpark Eifel im Jahr 2019 die Anerkennung als internationaler Sternenpark und ist damit einer von insgesamt nur vier Sternenparken in ganz Deutschland. Die Aufgabe, dieses Alleinstellungsmerkmal erlebbar zu machen und die natürliche Nacht in unserer Region zu schützen, hat der Naturpark Nordeifel e.V. federführend übernommen. Dieser hat mit seiner Bewerbung »Unterm Sternenzelt. Eifel bei Nacht« im landesweiten Naturparkwettbewerb.2021.NRW den ersten Platz belegt. Über 40 Partner wie Naturpark-Kommunen, touristische Arbeitsgemeinschaften, Naturschutzakteure sowie Wander- und Astronomievereine haben den Wettbewerbsbeitrag mit einer positiven Absichtserklärung unterstützt, so auch die Gemeinde Simmerath.

Mit dem Projekt soll die besondere Nachtlandschaft geschützt und als Chance für eine naturschonende und nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung genutzt werden. Zur Umsetzung ist ein Gesamtvolumen in Höhe von insgesamt 567.390 Euro veranschlagt, welches mit 70 Prozent aus Landesmitteln gefördert wird.

Begreifen, bewundern und bewahren

Projektmanagerin Sylvia Montag vom Naturpark Nordei-fel nannte die drei Handlungsfelder, die in den Fokus gerückt werden: »Es geht darum, den Nachthimmel zu begreifen, ihn zu bewundern und ihn zu bewahren.« Trotz der Corona-Pandemie ist es laut Sylvia Montag gelungen, in den unterschiedlichsten Themenbereichen wie Umweltbildung, Naturerleben, Tourismusmarketing ein breites Netzwerk aus Partnern in der Region zu aktivieren, die in diversen Arbeitsgruppen mitarbeiten.

Ein Projektbaustein zur Erweiterung der touristischen Attraktivität ist die Einrichtung von Sternenblicken, die zur Sternenschau einladen sollen. Der Eifel-Blick »Worbelescheed« zwischen Eicherscheid und Huppenbroich bietet optimale Bedingungen zur Sternenbeobachtung, durch Höhenlage und Weitblick, sehr geringer Störung durch künstliche Lichtquellen, keiner Wohnbebauung im Umfeld und natürlich bereits durch den vorhandenen Eifel-Blick.

Das technische Mobiliar wird hauptsächlich aus einer Sternenliege, einem Fernglasständer und einem Polarstern-Peilstab sowie Informationstafeln bestehen.

Neben der Einrichtung von Sternenplätzen zählen zu den vorgesehenen touristischen Angeboten auch die Ausbildung von zertifizierten Sternenguides, die Auszeichnung von Sternengastgebern, die Schulung von Gastgeberbetrieben, die Schaffung touristischer Arrangements sowie die Verknüpfung mit Bildungsangeboten. Und diese Sternenplätze werden dann auch von den »Sternenguides« aufgesucht, die speziell ausgebildet werden und dann Führungen anbieten.

Der Eifel-Blick liegt am Flurheckenweg Eicherscheid (Markierung: 17), einem 7,8 Kilometer langen Rundweg durch die einzigartige Flurheckenlandschaft. An sieben Infostandorten werden die Besonderheiten der Flurhecken vorgestellt und verschiedene Rastplätze laden zum Verweilen ein. Pädagogisches Begleitmaterial für Lehrer (3.-6. Klasse) oder Begleiter von Kindergruppen (etwa 7 - 12 Jahre) gibt es auf www.rursee.de