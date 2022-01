fö 04. Januar 2022 Artikel teilen





Suche nach der »293 604«

Gewinner der Simmerather Autoverlosung ermittelt

Simmerath. Viele Gewinnchancen gingen beim Weihnachtseinkauf in der Simmerather Geschäftswelt über die Ladentheke. Der Besitzer des Loses »293 604« darf sich über einen »Opel Corsa Edition 1.2« in diamant-schwarzer Lackierung aus dem Autohaus Breuer in Witzerath freuen.