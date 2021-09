Symbiose zwischen Wissenschaft und Handwerk

An der Walter-Bachmann-Straße in Simmerath, direkt am Bildungszentrum (BGZ) der Handwerkskammer Aachen, wird die Fachhochschule Aachen eine Prüfhalle errichten, in der sich ein großes Holzlabor mit Prüfmaschinen, Werkstätten, Klima- und Büroräumen befindet (wir berichteten). Bei dem Nebenableger der FH Aachen in Simmerath handelt es sich um das »Aachener Zentrum für Holzbauforschung« (AZH). Auf dem Gelände, das die FH von der Handwerkskammer kaufte, erfolgte nun der erste Spatenstich für das ambitionierte Projekt mit einem Gesamtvolumen von fast zehn Millionen Euro.