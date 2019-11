Täglicher Stau am Lammersdorfer Berg

Das Dilemma der Baustelle fing mit einem „Volltreffer“ im Rahmen der Glasfaserarbeiten an, wobei ein Telekomkabel beschädigt wurde. Im allgemeinen Zuständigkeitswirrwarr, wobei an oberster Stelle die Städteregion Aachen für die Baustelleneinrichtung an der Bundesstraße zuständig ist, waren damit auch Polizei, StraßenNRW und die Gemeinde Simmerath eingebunden, die in solchen Fällen von verärgerten Bürgern natürlich immer zuerst kontaktiert wird - unberechtigterweise.

Das Chaos komplettiert derzeit auch noch die Baumaßnahme auf der Sonntag-/Paustenbacher Straße (K 19), womit ein Umfahren der Baustelle am Lammersdorfer Berg nicht möglich ist. Letztlich müssen sich die betroffenen Verkehrsteilnehmer noch etwas in Geduld üben. Die Baumaßnahme am Lammersdorfer Berg ist zunächst einmal bis zum 29. November terminiert.