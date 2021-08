Tattoo gegen Spende für Vichter Dorfladen

»Wir blicken nach vorne und freuen uns über jeden Tag, an dem es einen Fortschritt gibt«, so Jochen Emonds. Dank dieser Einstellung hat der Dorfladen nun seit einer Woche wieder mit einer Notversorgung geöffnet. Um den Dorfladen wieder so liebevoll herzustellen wie vorher, wird allerdings mehr benötigt als viele Hände. »Die Schäden durch das Hochwasser liegen im sechsstelligen Bereich«, so Emonds. Als Jörg Coonen von Lucky Lines Tattoo aus Simmerath (vorher Xclusive Ink) von den Auswirkungen des Hochwassers auf den Dorftreffpunkt erfuhr, fühlte er sich direkt angesprochen. »Ich sehe das Studio auch als sozialen Treffpunkt und es gibt nichts Schöneres, als eine Gemeinschaft zu haben«, so Jörg Coonen. Deshalb hat er kurzerhand die Aktion »Tattoo gegen Spende« für den Vichter Dorfladen ins Leben gerufen. »Von 9 Uhr morgens bis 0.30 Uhr nachts haben wir durchgehend tätowiert. An dieser Stelle vielen Dank an alle Tattoo Artists«, so Coonen. An einem einzigen Tag kamen dank dieser selbstlosen Aktion stolze 12.222,50 Euro zusammen. Aufgestockt wurde die Summe von seinem Kumpel Marcel Offermann, der mit seinem Offroad Buggy fünfminütige Fahrten gegen eine Spende anbot. Die dadurch gesammelten 480 Euro gab Offermann »on-top«.

Jochen Emonds zeigte sich bei der Spendenübergabe überwältigt von der Hilfsbereitschaft. »Diese Spende geht von allen Simmerathern an alle Vichter!«, betont Jörg Coonen voller Stolz.