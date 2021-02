Tilo Wolfson

9664 Kilometer für die Hilfsgruppe gelaufen

Eicks. „Ein Wahnsinnsergebnis", konstatierte Willi Greuel, der Vorsitzende der Hilfsgruppe Eifel, als ihm das Mutter-Tochter-Gespann Carmen und Annika Karwanska im Schatten der Eickser Burg einen Spendenscheck über 17.053,45 Euro übergab. Bei der Spende handelte es sich den Erlös des ersten virtuellen St.-Nikolaus-Spendenlaufs am ersten Adventswochenende, den Carmen und Annika Karwanska aus Eicks zugunsten der Hilfsgruppe Eifel organisiert hatten.