Toilettenpaper zu Ostern

In einem kleinen Dorf lebte einmal ein armer Bauer mit seiner Tochter. Diese arbeitete in einem Drogeriemarkt an der Kasse.

Der Bauer, der gerne das Ansehen von Dieter Bohlen erlangen wollte, behauptete:

„Meine Tochter kann aus alten Zeitungen das momentan so wertvolle Toilettenpapier herstellen !“

Da staunte der eitle Dieter Bohlen und holte die jungen Frau mit seiner Limousine direkt vor dem Geschäft ab. Er sperrt sie über Nacht mit 100 Zeitungen in eine alte Scheune. Dort sollte sie bis zum Morgen 200 Rollen Toilettenpapier produzieren. Jenes war eine selten zu kaufende Ware in diesen Tagen.

Die jungen Frau weinte bitterlich und wusste sich keinen Rat.

Da fiel plötzlich der Osterhase vom Himmel. Das Mädchen erschrak fürchterlich und klagte ihm sein Leid.

Der Hase zog seinen Zauberpinsel hervor und sprach: „Schwing,schwing, schwang, Zeitungen zu Rollen dann !“

Wie von Zauberhand lagen nun statt Zeitungen 200 weiße Rollen Toilettenpapier in der Scheune. Als Lohn verlangte der Hase lediglich 7 bunte Ostereier, die er am nächsten Tag erhalten sollte.

Dieter Bohlen staunte am Morgen. Er lies die jungen Frau heimgehen, wo sie direkt den Wunsch des Hasen erfüllte.

Am Abend sperrte der habgierige Dieter sie jedoch wieder in die Scheune. Diesmal verlangte er aus 500 Zeitungen 1000 Rollen Toilettenpapier zu bekommen. Als das Mädchen alleine war erschien sofort wieder der Osterhase. „Wenn ich deine Sonnenbrille bekomme, werde ich dir wieder helfen.“, sprach er. Das Mädchen willigte ein, gab ihm was er verlangte und der Hase zog erneut seinen Wunderpinsel hervor.

Er schwang ihn und rief. „Schwing, schwing, schwang, Zeitungen zu Rollen dann!“

Wieder verwandelte sich das Altpapier zu reinstem Toilettenpapier.

Dieter Bohlen traute am nächsten Morgen seinen Augen kaum, denn die Scheune war bis unters Dach voll mit den weißen Rollen.

Nun wollte er noch mehr. Er sperrte die jungen Frau in das „Deutschland sucht den Superstar“-Studio ein. Dort lagen bereits 1000.000 alte Zeitungen bereit, die über Nacht in 2000.000 Rollen Toilettenpapier verwandelt werden sollten.

„Wenn du auch das schaffst, werde ich dich heiraten.“, versprach er und brauste mit seinem Luxuswagen davon.

„Das wäre mein Traum.“, dachte das Mädchen und hoffte auf eine erneute Hilfe des Osterhasen.

Doch es blieb ruhig im Studio und die junge Frau war sehr verzweifelt. Da erstrahlten wie aus dem Nichts die Scheinwerfer und auf Dieters Platz saß plötzlich der Hase.

„Soll ich dir wieder helfen ? So versprich mir, dass ich dein erstgeborenes Kind bekomme, sobald es laufen kann. Dann bin ich nicht mehr alleine und habe Hilfe an Ostern !“

Das Mädchen erschrak, doch willigte schließlich in seiner Not ein.

Kurz darauf wedelte der Hase mit dem Zauberpinsel „Schwing, schwing,schwang, Zeitungen zu Rollen dann!“

Wieder gelang der Zauber und das Studio war mit weißen Rollen überfüllt.

Am Folgetag erschien Dieter Bohlen, staunte über den Zauber und hielt sein Wort. Er heiratete noch am gleichen Tag die Bauerstochter.

Drei Jahre später kam das erste Kind der beiden zur Welt. Die Eltern waren glücklich und niemand dachte mehr an den Osterhasen. Am Palmsonntag machte das Kind seine ersten Schritte. Da erschien wie aus dem Nichts der Osterhase und forderte von der Mutter:

„Gib mir was du versprochen hast !“

Die junge Mutter liebte ihr Kind von Herzen und wollte es nicht hergeben. Da sprach der Hase: „Wenn du innerhalb von drei Tagen mein wahres Alter herausfindest, sollst du dein Kind behalten.“

Die gutmütige Mutter vertraute sich dem Gärtner an und schickte ihn los um die Frage zu beantworten.

An den ersten beiden Tagen kam er ohne Antwort zurück und die Mutter versuchte das Rätsel zu lösen, indem sie alle Zahlen von eins bis 40 aufsagte. Doch der Hase lachte nur.

Am dritten Tag entdeckte der Gärtner im Wald ein eiförmiges, kunterbuntes Haus, aus dem es schallte :

„Ach wie gut dass ihr nicht wisst, dass der Osterhase erst an Ostern geboren ist !“

Der Gärtner eilte sofort zu Frau Bohlen und berichtete ihr die Neuigkeiten.

Als der Hase am Abend erschien, trat die Mutter vor ihn und sprach :

„Die Lösung ist, dass du noch gar nicht geboren bist !“

Da erschrak der Hase und rief : „Das hat dir Jesus gesagt ! Das hat dir Jesus gesagt!

So will er, dass du dein Kind behältst!“

Der Osterhase zeigte sich nun einsichtig und wollte seinen Fehler wieder gut machen.

Deshalb schenkt er bis zum heutigen Tag jedem Kind an Ostern drei bunte Eier und in jenem Jahr lagen dazu noch sieben Rollen Toilettenpapier für jede Familie im Osternest.

Damit Frieden in der Welt herrscht, sorgt der fleißige Hase ab sofort immer für reichlich Toilettenpapier in allen Supermärkten, nicht nur an Ostern.

Und der arme Dieter ? Der muss jeden Morgen das ganze Papier in die vielen Regale räumen. Und das bis heute......