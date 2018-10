Traum-Panorama für Läufer

Über 600 Nennungen gibt es bereits und selbstbewusst wird mit 1000 Startern am ersten November-Wochenende in Einruhr gerechnet. Dann findet nicht nur der 22. Rursee-Marathon, sondern auch Läufe über 16,5km sowie Kurzstrecken von 5.000, 2.000 und 600 Metern statt. Und selbst Walker kommen auf ihre Kosten.

»Aktuell sind mehr Marathonis und Walker als im Vorjahr gemeldet, dafür gibt es bei den kleinen Läufen noch Nachholbedarf«, verkündet Gerd Hüpgen, Schriftführer des Rursee-Marathon e.V.

Sportler aus 18 Nationen haben ihre Teilnahme am beliebten Lauf rund um den Rursee zugesagt. Aktuell arbeiten die vielen Ehrenamtler an Ausbesserungen der Strecke. Am Marathon-Wochenende sollen die Athleten nach ihrer Zufriedenheit mit der Streckenführung befragt und eventuell Korrekturen vorgenommen werden.

Zudem plant man Kooperationen mit anderen Laufveranstaltungen, um die Attraktivität für die Sportler weiter zu steigern.

Als besonderen Service setzt der Rursee-Marathon e.V. einen Shuttle-Bus zwischen Aachen-Bushof und Einruhr ein. Er startet um 8.05 Uhr in der Kaiserstadt und ist um 9 Uhr am Obersee - die Rückfahrt ist für 16 Uhr. Platzreservierung bitte per E-Mail an info@rursee-marathon.de

Nennungen für die verschiedenen Läufe am 3. und 4. November sind bis Mittwoch, 24. Oktober, auf www.rursee-marathon.de möglich - dann gibt es personalisierte Startnummern mit Namen samt Funktionsshirt. Nachmeldungen erfolgen bis eine Stunde vor dem Start.