Verkehrsraum wird eng im Zentralort

»Es fehlen Stellplätze für Dauerparker, wie beispielsweise für Berufstätige, die im Kernbereich von Simmerath arbeiten.« Auf seinen Antrag hin, soll nun kurzfristig Abhilfe geschaffen werden - mit 85 Parkplätzen.

So soll die Fläche am Dorfplatz neben dem Rathaus vor dem Musikpavillion, wo auf dem asphaltierten Bereich derzeit die Mitarbeiter des Rathauses parken können, erweitert werden. Dies betrifft den Schotter- und Pflasterbelag in Richtung Musikpavillion. Dort sollen insgesamt 54 Stellplätze entstehen. Da hier auch verschiedene Vereinsaktivitäten stattfinden hebt Haas hervor, dass zu diesen Events natürlich die neu geschaffenen Parkplätze kurzfristig nicht zur Verfügung stehen.

Erweiterter Parkraum soll schließlich auch gegenüber dem Bushof vor dem Ofenhaus Kessel geschaffen werden. Derzeit ist dort das Parken mit Parkscheibe für die Dauer von zwei Stunden erlaubt. Diese zeitliche Beschränkung soll entfallen, damit Pendler und Berufstätige im Kernbereich diese Stellplätze nutzen können. Hier sollen sieben neue Parkflächen geschaffen werden.

Weitere 24 Stellplätze sind schließlich in Rathausnähe an der Fuggerstraße geplant, wo sich derzeit ein Spielplatz (Generationenplatz) befindet. Dieser wird dann in den Bereich verlegt, in dem derzeit die Sonnenuhr aufgestellt ist, so dass von dort aus auch eine Anbindung an den Rathausplatz gegeben ist.