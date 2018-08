»Viel Klang« sorgt für viel Klang

Die Idee hat gezündet: »Viel Klang« in Simmerath, das etwas andere Musikfestival, findet zum dritten Mal statt. Am Samstag, 1. September, gibt es auf dem Festplatz am Rathaus (nicht mehr am Pavillon) was auf die Ohren.

»Wir haben uns sehr gefreut über die Bewerbungen, ungefähr 50 Musiker der unterschiedlichsten Stilrichtungen haben Kontakt zu uns aufgenommen und wollten mitmachen«, berichtet Marcel Stoffels. Das Organisationsgremium – es nennt sich Roque4 und besteht aus Marcel Stoffels, Patrick Pahlke und Markus Wimmer – hat es sich nicht leicht gemacht, eine Auswahl zu treffen. »Wir versuchen, eine homogene Gruppe zusammenzustellen. Unser Ziel ist es, jungen Talenten eine Performance zu ermöglichen. Wir wollen sie ermutigen, ihr Können, ihre Kreativität zu zeigen. Wir raten aber auch ab, wenn ein junger Mensch noch nicht reif ist für die Bühne oder entschieden zu nervös«, so umreißt Marcel Stoffels die Konzeption von »Viel Klang«. So wird man dieses Jahr wieder zwölf engagierte und talentierte Akteure auf der Bühne erleben.

Das Programm sei eine Gratwanderung, meint Marcel Stoffels, den man als den musikalischen Leiter des Events bezeichnen kann. So wird Poetry Slam, Rap, Rock und Pop dargebracht von Stimmtalenten zwischen 15 und 50 Jahren. »Wir wollen unsere gemeinsame Freude an der Musik demonstrieren«, freut sich die 15-jähirge Edda Schweitzer aus Lammersdorf auf ihren großen Auftritt. »Wir wollen gute Musik machen, die wichtige Botschaften enthalten«, ergänzt Theo Kersting (69) aus Vossenack. Und PoetrySlamer Heiko Westerburg aus Rollesbroich freut sich, dass der Nischenkunst eine Plattform bereitet wird. »Ich will Begeisterung entfachen«, freut sich der 17-Jährige auf Samstag.

Profi-Musiker im Hintergrund

Auch für Essen und Trinken ist gesorgt, es gibt mehrere Imbissstände und Eifelsweets. Das Programm beginnt um 19.30 Uhr. Und auf Grund der großzügigen Unterstützung der Simmerather Marketing-Gruppe ist der Eintritt frei.

Fünf professionelle Musikerinnen mit internationaler Erfahrung supporten die Auftritte. Das machen sie, weil sie die Idee gut finden und sich in Simmerath gut aufgehoben fühlen. Yasi Hofer, Gitarre, Hilde Müller, Piano, Anne Luber, Gesang, Theresa Stark, Drums, und Shanice Ruby Bennet, Bass, proben vorher mit den einzelnen Akteuren und geben ihnen den perfekten Background.

n Die Moderation des Abends übernimmt Kerstin Breuer, die viele noch als Hauptdarstellerin der Rockoper »Unlimited« in Erinnerung haben.