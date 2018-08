Vollsperrung verlängert sich

„Tag der offenen Keller“ und Weinfest

Hunsrück/Nahe. Feiern und genießen Sie mit im Weingut Albert Gälweiler in St. Katharinen an der Nahe! Am Samstag und Sonntag, 18. und 19. August, bietet das in der Mühlenstraße 6 beheimatete Weingut beim „Tag der offenen Keller“ und Weinfest die Möglichkeit, genussreiche Stunden in einem tollen Ambiente zu verbringen.