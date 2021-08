Vom SimmBad in die Turnhalle

Ausflug und Urlaub in der Eifel

Kreis Euskirchen. Während der Pandemie waren die Wanderwege in der Eifel stark frequentiert. Mit den Lockerungen kamen auch schnell die Urlaubsbuchungen. Auf die hoffen die Betriebe, die in der Eifel auf den Tourismus angewiesen sind, auch jetzt wieder. Denn trotz der Flutkatastrophe ist ein Ausflug oder Urlaub in der Eifel möglich - so die Auskunft vieler Protagonisten.