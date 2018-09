Wer ist schneller, Chef oder Azubi?

Das Podest ist so schnell gefüllt, doch darum geht es den allermeisten der Hobbysportler nicht, die unter dem Motto »Lauf los, hab‘ Spaß, tu‘ Gutes!« am Freitag, 7. September, beim Nordeifeler BusinessRun, DAS Laufsport-Event - mit AfterRun-Party - für Jedermann, dabei sind. Bereits zum elften Mal organisiert Urs Kaulard und eine große Helferschar die Mischung aus sportlichem Wettstreit und gemütlichem Treffen unter Kollegen, Freunden und Bekannten.

»Auch im Jahr 2018 stellt unser aller Lebenskonzept heute den Broterwerb immer stärker in den Mittelpunkt des Lebens«, erklärt Urs Kaulard. »Stets müssen wir uns gegen größer werdende Konkurrenz behaupten und vielfältige Kompetenz beweisen.« Umso wichtiger sei es, einen Ausgleich zum Beruf zu finden. »Wir müssen auf andere Gedanken kommen, unseren Körper entlasten«, so Kaulard, selbst Juniorchef bei Optik-Akustik Kaulard in Simmerath. Sport biete den idealen Gegenpol und diese Weisheit sei auch schon lange kein Geheimnis mehr.

5 Kilometer durch das Kranzbruchvenn

Woher aber die notwendige Motivation für den Sport nehmen? »Gemeinsam starten macht es uns leicht genau diese Motivation zu finden«, versichert Kaulard. Gegenseitige Motivation und die gleichzeitige Pflege sozialer Beziehungen erleichtern den Einstieg in jede Sportart ganz enorm. In der eigenen Firma gemeinsam zu beginnen ist sicher eine fast ideale Form, das eigene Leben aktiver und bewegter zu gestalten. Und die Entscheidung für die Teilnahme am Nordeifeler BusinssRun schafft für Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine Situation von der beide profitieren. »Die gesteigerte Fitness der Mitarbeiter wirkt sich nicht nur in einer besseren Arbeitsleistung und einem reduzierten Krankenstand im Berufsleben aus, sie führt gleichzeitig auch zu einer deutlich höheren Lebensqualität mit besserer Regenerationsfähigkeit jedes Einzelnen«, so Kaulard.

873 Läufer und Walker gingen 2017 an den Start. »Ob wir das toppen können, ist noch offen«, freut sich Kaulard auf das etwas andere Treffen von Handwerks- und Dienstleistungsunternehmen, Behörden und Institutionen, von Chef und Mitarbeiter, Altgedienten und Azubine.

Start und Ziel des fünf Kilometer langen Laufs - die Strecke kann übrigens auch gewalkt und mit Stöcken bewaffnet in Angriff genommen werden - befinden sich auf dem Gelände der Sekundarschule Nordeifel in Simmerath. »Die Rahmenbedingungen dort und die Strecke ins Kranzbruch sind einfach toll«, weiß Urs Kaulard.

Jetzt anmelden und Gutes tun

Das Mitmachen bringt nicht nur Freude, sondern auch Gewinn. Für die schnellsten Frauen, Männer, Chefs und Azubis winken attraktive Preise. Zudem werden Wanderpokale für die schnellste Frauen-Mannschaft, ihr männliches Pendant und für die Firma mit den meisten Finishern vergeben. Anschließend wartet eine lockere »After-Run-Party« nicht nur auf die Läufer, sondern auch auf die vielen Zuschauer aus Kollegenkreis, Freunden und Bekannten

Wer mitmachen möchte - auch Einzelstarter sind willkommen - sollte sich umgehend anmelden auf www.nordeifeler-businessrun.de

Am Veranstaltungstag selbst sind Nachmeldungen noch möglich. Bitte die Startunterlagen bei Optik und Akustik Matthias Kaulard, Robert-Koch-Straße 6, in Simmerath oder vor Rennbeginn an der Sekundarschule abholen.

Der Erlös des Businessruns wird an die Monschauer Tafel gespendet, die bedürftige Menschen in der Nordeifel unterstützt. Die Spendenübergabe vom Vorjahr findet nach dem Lauf statt.