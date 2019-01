"Wir sind von allem abgeschnitten"

»Normalerweise arbeite ich aus dem Homeoffice«, erzählt Udo Bongart aus Steckenborn. Doch ohne Internet ist das nicht zu realisieren, so dass Bongart nun täglich zweimal die Strecke von 110 Kilometern zur Arbeit fahren muss.

Seit dem 24. Dezember sind in Steckenborn einige Häuser auf der Bornstraße und auf der Straße »In Steckenborn« ohne Internet und Telefon.

»Wir sind in die Steinzeit zurückversetzt«, klagt Bongart. Kein Online-Banking, kein Lernen fürs Studium oder fürs Abitur und auch kein Telefon, was gerade für ältere Menschen ein Problem ist. So mancher besitzt kein Mobiltelefon oder kann nicht damit umgehen - so dass sie kaum einen Notruf abgeben können. Selbst mit Mobiltelefon ist die Situation schwierig. »Wir haben kaum Empfang hier«, erklärt Bongart.

Betroffene werden

vertröstet

Besonders verärgert ist Bongart über die Informationspolitik der Telekom. Täglich verbrächten die Kunden bis zu 20 Minuten in der Warteschleife für die Hotline, nur um dann immer wieder zu hören, es läge ein Wasserschaden vor und das Probleme wäre bis 17 Uhr am nächsten Tag behoben.

»Vom ersten Tag an wurde uns erklärt, das Problem würde morgen gelöst«, ärgert sich Bongart. Die Steckenborner wendeten sich auch an die Gemeindeverwaltung, die ihrerseits ebenfalls Kontakt mit der Telekom aufnahm. »Am Nachmittag des 4. Januar erhielt die Verwaltung die Rückmeldung, dass eine Störung im Leitungssystem der Telekom in Steckenborn vorliege«, so heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Man warte noch auf die verkehrsrechtliche Anordnung der Städtetegion Aachen. Erst danach könne ein Aufbruch erfolgen und die Störung behoben werden. Die Gemeinde hatte ihrerseits die Genehmigung innerhalb von einer Stunde am 3. Januar bearbeitet und weitergeleitet. Erst am 11. Januar vermeldete die Telekom., dass die Arbeiten in Steckenborn am 16. Januar beginnen könnten - allerdings lägen derzeit so viele Störungen in der Eifel vor, dass man nicht genau sagen könne, wann das Problem behoben sei.

Straße aufgerissen -

Netz weiterhin weg

Mittlerweile wurde die Straße an zwei Stellen auf der Bornstraße aufgerissen. Dennoch war bis zum Vormittag des 22. Januar Steckenborn weiterhin ohne Internet.

Auf Anfrage dieser Zeitung erklärte die Telekom, dass Bornstraße, Langgasse und »In Steckenborn« von der Störung betroffen seien., Dort läge ein schwerer Leitungsfehler vor und die Lokalisierung sei sehr aufwändig. Die Reparatur habe länger gedauert als geplant.

Der Fehler sei aber nun analysiert und die Montage sei für den Nachmittag des 22. Januar geplant.

Diese Aussage löst bei Udo Bongart wenig Zuversicht aus. »Das wird uns seit drei Wochen erzählt«, klagt er.