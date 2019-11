Wunderschön statt grau und trist

Und das Schöne, das sie in der Nordeifel erlebt und das sich so gar nicht mit ihren Kindheitserinnerungen an eine karge und triste Mittelgebirgslandschaft deckt, will sie möglichst vielen Menschen zugänglich machen.

Dafür hat Angelika Becker die Seite »Rursee und das Rurtal erleben und erkunden« auf Facebook ins Leben gerufen. Über kommerzielle Multiplikatioren will sie die Region bekannt machen und mit Freunden ihrer Seiten über Hamburg, Bremen oder den Niederrhein vernetzten. »Viele kennen die Eifel vom Namen und nehmen das positive Image wahr. Und doch waren sie noch nie hier, wo es doch so nah bis hin zu vielen Ballungszentren ist«, weiß Becker. Sie berichtet über die Entwicklung der Eifel, aber auch über Aktuelles. Kritisch beäugt sie aber auch, dass man ohne Pkw recht abgeschnitten von der Außenwelt ist. »Selbst zum Rurseefest kommt niemand mit dem Bus, alle mit dem eigenen Auto«, hat sie festgestellt und will das Gespräch mit Kommune und Touristikern suchen.

Denn ein Besuch in der Eifel und am Rursee lohne immer - und das versucht sie möglichst vielen zu vermitteln, persönlich und im sozialen Netzwerk.