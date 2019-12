Zahlreiche Titelträger geehrt

Anik Rodrigo wurde Dritter bei den Kochweltmeisterschaften in Luxemburg. Im deutschen Team überzeugte besonders sein Braten vom Eifeler Rind.

Horst Nießen aus Simmerath sicherte sich den Titel bei den Seniorenmeisterschaften des Rheinischen Turnbundes im NRW-Turnwettkampf. Zudem wurde er Dritte bei den International Gymnastics in Riga.

Julian Jacobs und Erik Hofmann aus Kesternich wurden für ihre Erfolge beim Landeswettbewerb »Jugend forscht« geehrt. Die Schüler des Clara-Fey-Gymnasiums beschäftigten sich mit »Gülle-Pelletes - Energieträger der Zukunft?!«.

Rebecca Abel aus Simmerath wurde NRW-Meisterin im Geräteturnen und in der Mannschaft des Rheinischen Turnbundes Dritte beim Bundespokal.

Nicolas Nießen aus Eicherscheid wurde Europameister der Klasse Elite XL im Seifenkistenfahren.

Traditionell räumt die Tanzwerkstatt Simmerath kräftig ab.

Die Formation »Rebellution F« wurde Westdeutscher Meister DTHO in der A-Reihe. Gleiches gelang »Ultimate Collection« in der Kategorie »Show Crew«. Rang drei bei den Deutschen Meisterschaften ging an »CR Company«, der Vizetitel an »4 N´Joy« und ein weiterer Titel an das Ü30-Duo Susanne Kreitz und Daniela Schnackers bei den Westdeutschen Meisterschaften der StreetDanceFactory.

Die Formation »EigenWerk« des Tanzclub DaSH wurde Westdeutscher Meister und Zweiter bei den European Masters. Ebenfalls Silber ging an die Formation »Made to move« in der IVM-Bundesliga. In dieser gewann die Formation »Better your best«.