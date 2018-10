Zwischen Seeidylle und Drogenhandel

Bärbel und Hilde wollen in ihrem Urlaub so richtig »einen draufmachen«. Für ihre Eskapaden haben sie sich das kleine Familienhotel »Amore mio« auserkoren, das von der geschäftstüchtigen Teresa und ihrem gutaussehenden Sohn Angelo betrieben wird, der sich seiner Wirkung auf die Damen sehr wohl bewusst ist, vor allem, wenn er mit italienischem Akzent spricht. Da aber Hilde aus Versehen im Zug einen falschen Koffer mitgenommen hat, verläuft der Urlaub der beiden Freundinnen tatsächlich sehr turbulent, aber ganz anders, als sie sich haben träumen lassen.

Tickets ab Samstag im Konsum

Die zehn Laiendarsteller proben in diesen Wochen eifrig, während parallel fleißig am veränderten Bühnenbild gebastelt wird.

Wer sich das spaßige Lustspiel nicht entgehen lassen will, kann sich ab Samstag, 13. Oktober, Eintrittskarten (6 Euro) im Eicherscheider Konsum sichern. Aufgeführt wird »Nix Amore am Lago Maggiore« am Freitag, 9., und Samstag, 10. November, jeweils um 20 Uhr sowie am Sonntag, 11. November, um 14.30 und 19 Uhr in der Tenne. Einlass ist stets eine Stunde zuvor. Eicherscheider Landfrauen erhalten gegen Vorlage ihres Gutscheins ein kostenfreies Ticket.