ZwÃ¶lf Motive Â»So simmerÂ«

Christine Niehsen ist mit ihrer Kamera gerne in der Natur unterwegs. Auf einem ihrer Spaziergänge gelang der 80-Jährigen ein herrliches Bild des Rursees samt herbstlich bewaldetem Ufer. Dieses Motiv überzeugte die Jury der Gewerbeverein Simmerath Marketing GmbH & Co. KG derart, dass es zum Titelbild des ersten Jahreskalenders »So simmer« wurde. »Ich bin sprachlos und freue mich riesig«, versicherte die Huppenbroicherin. Aus den Händen der neuen Marketingleiterin Anette Wüst erhielt sie nicht nur einen der ersten Kalender, sondern auch ein Preisgeld über 300 Euro.

Ein Bett in sommerlicher Eifelwiese fiel Heinz Discher bei einer seiner Radtouren zwischen Rurberg und Woffelsbach auf. Er erhielt 100 Euro, Karen Richter 200 Euro.

Der Kalender mit zwölf Landschaftsmotiven aus dem Gemeindegebiet gibt es für 10 Euro in vielen Simmerather Geschäften, im Rathaus, bei der Rursee-Touristik und in der Sparkassen-Filiale. Der Erlös wird an die drei Grundschulen in Lammersdorf, Simmerath und Steckenborn gespendet.

»Wir freuen uns sehr, dass diese Aktion zu so vielen positiven Reaktionen geführt hat«, erklärt Anette Wüst. »Seien es die vielen eingereichten Fotos oder auch die wirklich sehr bewegenden Reaktionen der Gewinner, die sich freuen, mit ihren Fotos bei einem Jahreskalender mitzuwirken.«

Eine Neuauflage von Fotowettbewerb und Jahreskalender »So simmer« wird es sicherlich auch für das Jahr 2022 geben. Ob es dann wieder die Lieblingsmotive in der Gemeinde Simmerath sein werden oder man ein bestimmtes Motiv wie etwa Fachwerkhäuser auswählt, ist noch offen.