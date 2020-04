Aktion "Herzsichere Gemeinde 2020"

Humorvoll, spannend und lehrreich

Mosel. Der "Welttag des Buches" am 23. April hat auch in diesem Jahr wieder ein großes Lesefest mit zahlreichen Aktionen werden sollen, aber hier hat die Corona-Pandemie ebenfalls einen Riegel vorgeschoben. Das soll aber nicht heißen, dass nicht gelesen werden soll. Ganz im Gegenteil, denn in der nach wie vor entschleunigten Situation bietet sich Lesen eigentlich förmlich als Freizeitgestaltung an. Übrigens: seit dieser Woche dürfen Buchhandlungen unter Einhaltung von Abständen und Hygieneregeln wieder öffnen.