Corona-Impfung gegen Bezahlung

Die Polizei appelliert, an Folgendes zu denken:

Die derzeit in NRW aufgebauten Impfstrukturen bestehen ausschließlich aus Impfzentren, mobilen Teams zur Versorgung in Alten- und Wohnheimen und eigenständigen Impfungen des Krankenhauspersonals. Aktuell gibt es außer den dargestellten Szenarien keine anders gelagerte Impfstrategie bzw. Impflogistik.

In einigen Fällen bieten Betrüger einen »Corona-Impfstoff« eines bekannten Herstellers am Telefon an. In der kommenden Zeit ist mit vermehrten Anrufen der Telefonbetrüger zu rechnen. Es ist auch nicht auszuschließen, dass Tricktäter sich anderweitig als mutmaßliche Impfstoffverkäufer ausgeben, um dadurch in Privatwohnungen von Bürgern zu gelangen. Eine Abwandlung des Vorgehens ist, dass Täter unter dem gleichen Vorwand bei Betroffenen an der Haustür klingeln und versuchen, in die Wohnung zukommen.

Die Polizei gibt folgende Hinweise:

Lassen Sie sich bei versuchten telefonischen Geschäftsanbahnungen auf keinen Fall auf ein Gespräch ein.

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung.

Bestellen Sie Unbekannte ggf. zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher: Sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

Weitere Infos zu den bekannten Betrugsmaschen:

www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/corona-straftaten/