HÃ¶hen und TÃ¤ler abseits der Ahr

Diese Tour stellt aufgrund ihrer Länge und der fast 1000 Höhenmeter eine echte Herausforderung dar, und wir sollten gleich erklären, warum wir sie ausgerechnet in der Zeit der kürzesten Tage vorschlagen. Die Route führt über einige Höhen, und wer sich eine Schneewanderung wünscht, kann sich auf eine weiße Pracht abseits der Touristenströme freuen. Die Länge ist kein wirkliches Problem, denn die Strecke kann gekürzt bzw. in kleinere Etappen aufgeteilt werden. Und solange es weiß bleibt, gibt es ein weiteres Plus: Einige Passagen sind durch Waldarbeiten stark in Mitleidenschaft gezogen; der Schnee deckt diese Wunden weitgehend zu.

Wir wandern zunächst am oberen Rand des Heckenbachtals von Staffel nach Niederheckenbach. Stellenweise erhalten wir hier schöne Blicke ins Tal und auf die gegenüberliegenden Höhen, über die wir Stunden später gehen werden. In Niederheckenbach beginnt ein langer Anstieg Richtung Cassel; aber bevor dieser Ort noch sichtbar ist, geht es den Bockshahn entlang durch eine Waldpassage, in der wir uns ohne GPS-Führung kaum zurechtfinden würden. In völliger Einsamkeit stoßen wir auf ein Wegkreuz von 1652, das an einen Petter Oler erinnert, der hier, mitten im tiefen Wald, gestorben ist, und kommen anschließend zu einer Besonderheit dieser Tour, der „Teufelsburg". Es handelt sich um übereinander getürmte Eruptivsteine, deren etwas unheimlicher Anblick den Namen leicht erklärlich macht. Bald sind wir in Oberheckenbach, und nach einem weiteren Anstieg durchqueren wir ein herrliches Stück Wacholderheide, ehe wir wieder abwärts ins Tal des Staffeler Bachs wandern. (Wer die Abkürzung wählt, kehrt entlang des Bachs nach Staffel zurück.)

Die große Runde führt wieder ganz hinauf ins Ahrgebirge, über eine weite Hochfläche. Bevor wir unseren Weg links fortsetzen, eröffnet ein kurzer Abstecher von ca. 70 m nach rechts zu einer Bank eine grandiose Aussicht weit nach Süden auf die anfangs durchwanderten Höhen und weit darüber hinaus. Der Weiterweg führt über eine schöne Hochfläche, dann geht es in Serpentinen bergab in ein Seitental des Staffeler Bachs (auch von hier könnte man direkt zurück) und schließlich ein letztes Mal nach oben. Es folgt eine weitere einsame Hochebene, dann beginnt ein langer Abstieg in Serpentinen, und schließlich bringt uns ein reizvoller Pfad zurück nach Staffel.

Details zur Wanderung

Es handelt sich um eine GPS-geführte Rundwanderung (es gibt also keine Beschilderung). Die Tour ist 26 km lang, und ca. 980 Hm sind zu überwinden. Die Strecke kann gekürzt (17,8 km und 12,8 km) oder in kleine Runden und Etappen aufgeteilt werden. Es gibt auf der gesamten Strecke keine Einkehrmöglichkeit. Alle Informationen zur Tour (GPS-Datei, Kurzbeschreibung des Streckenverlaufs und dessen Darstellung mit Google-Maps, zahlreiche Fotos etc.) finden Sie auf www.naturaktiverleben.de/?IndexTour=53