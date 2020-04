Homeoffice, Kinderbetreuung und Haushalt

Auch wenn es Klagen auf hohem Niveau ist - es ist eine echte Herausforderung plötzlich nur noch von zu Hause aus zu arbeiten und gleichzeitig Kinder zu betreuen, die weder Kindergarten noch sonst irgendwelche Hobbys oder Aktivitäten auf der Agenda haben. Wer behauptet, dass es möglich ist, längere Zeit mit Kleinkind zu arbeiten, dem leihe ich gerne mal meine Einjährige aus. Um weiterhin alles unter einen Hut zu bekommen, bedarf es also neuer Lösungen. Da muss der Ehemann auch mal stundenweise für die Kinderbetreuung bereit stehen. Die Stunden müssen dann zu anderen Zeiten wieder nachgeholt werden. Für uns ist die Situation also zu händeln, aber dennoch vermisse ich die Redaktion und den direkten Austausch mit den Kollegen. Besonders in diesen Krisenzeiten muss auch unsere Berichterstattung ständig abgesprochen und angepasst werden. Das ist zwar auch über Telefon, E-Mail und Skype möglich, aber vieles ist doch ungewohnt.

Dank eines tollen Teams und netter Kollegen funktioniert es aber weiterhin und alle freuen sich schon jetzt auf den Tag, an dem wir wieder unseren normalen Redakteur-Arbeitsalltag leben können.

Doch nicht nur die Arbeitsbedingungen sind schwierig in diesen Tagen. Auch bei der Freizeitgestaltung mit den Kindern muss man kreativ werden. Da ist es ein wahrer Segen, dass an den meisten Tagen seit Beginn der Einschränkungen tolles Wetter herrschte. Da sind die Landbewohner wirklich klar im Vorteil, mit eigenem Garten und vielen tollen Wanderwegen direkt vor der Haustüre. Wenn das Wetter passt, versuche ich den Großteil des Tages im Garten zu verbringen, wo die Kinder spielen und ich im besten Fall die Sonne genießen kann. Und auch wenn das nach einem tollen Urlaubsszenario klingt, freue ich mich schon jetzt darauf, wenn wir wieder in unseren gewohnten Alltag zurückkehren und wieder eine geregelte Struktur unseren Tag bestimmt.