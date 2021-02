Ihre Fragen zur Corona-Schutzimpfung

Our Research Paper Topics About Sports have never been pre-written, therefore, our cheap custom essays are totally original and plagiarism-free. Our cheap essay writing services are not only original, but also written at the highest quality. We have a great library and access to an obscene amount of textbooks and literature, making it super easy for our professional and cheap writers to find credible sources for Am 27. Dezember starteten bundesweit die ersten COVID-19-Impfungen und damit die größte Impfkampagne in der Geschichte Deutschlands. Der Informationsbedarf zu den bislang drei in Deutschland zugelassenen COVID-19-Impfstoffen ist groß. Ebenso wie die Zahl der Fragen zur Impfreihenfolge, da der Impfstoff zu Beginn noch knapp ist und gefährdete Personen zuerst geimpft werden sollen. Aus diesem Grund bietet das Bundesministerium für Gesundheit neben einem Informationsangebot zum Thema Corona-Schutzimpfung auf seiner Webseite www.corona-schutzimpfung. de einen Livestream an, in welchem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mit den Präsidenten des Paul-Ehrlich-Instituts, Prof. Klaus Cichutek, und des Robert Koch-Instituts, Prof. Lothar H. Wieler, sowie dem Vorsitzenden der Ständigen Impfkommission (STIKO), Prof. Thomas Mertens, Fragen zur Corona-Schutzimpfung beantwortet. Die vergangenen Livestreams widmeten sich den Fragen von Ärztinnen und Ärzten sowie Apothekerinnen und Apothekern, die im Vorfeld und während der live im Internet übertragenen Diskussionsrunde eingereicht werden konnten. In der dritten Veranstaltung diskutierten die Podiumsteilnehmer die Fragen von Pflegekräften und pflegenden Angehörigen. Über die Webseite wurden über 3.000 Fragen und Beiträge an die Expertenrunde herangetragen. Darüber hinaus erhielten der Minister und die Experten durch die beiden Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, Claudia Güldenzoph und Britta Hermes-Bickmann, einen Einblick in die Impfsituation im ambulanten Pflegealltag.

Am Samstag, 20. Februar, findet der nächste Livestream »Ihre Fragen zur Corona-Schutzimpfung« statt, zu dem alle Bürger/innen eingeladen sind. Auf www.zusammengegencorona.de/live erfahren Sie, ab wann Sie Ihre Fragen einreichen können.