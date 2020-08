Im privaten „Wohnzimmer vor der Haustür“ darf es jetzt besonders gemütlich zugehen. Auch Umwelt und Nachhaltigkeit sind Themen, die viele Gartenbesitzer in kreative Gestaltungsideen umsetzen. Gartenmöbel von Kettler sind auch in dieser Saison mit dabei, wenn Trends gesetzt und die neuesten Design-Ideen in Gartengestaltung umgesetzt werden. Entdecken Sie, was „in“ ist auf Terrasse und Balkon, im Garten und dem Kleingarten. Lassen Sie sich inspirieren von unseren Sommertrends 2020, frei nach der Devise: „Wohnen im Grünen“!

Gartenstühle von Kettler gestalten Ihre Saison im Grünen: 2020 ist der Sommer für Urlaub zu Hause

Umweltbewusstsein trifft Komfort, Gemütlichkeit findet draußen statt. So lassen sich die Sommertrends der diesjährigen Saison andeuten. Bequeme Loungemöbel haben es inzwischen nach draußen geschafft, das Wohnzimmer im Grünen wird 2020 zum Stilmittel unter Gartenfreunden. Sommer bedeutet vor allem: sonnige Urlaubstage, Erholung und Entspannung, auch mal Geselligkeit genießen und viel Zeit mit der Familie verbringen. Dafür müssen Sie nicht in den sonnigen Süden fliegen oder sich auf den Weg ans Meer machen. Schön ist auch der Urlaub zu Hause, vor allem im eigenen Garten. Damit die kurze oder lange Verschnaufpause dort zum echten Urlaubserlebnis wird: Gestalten Sie Ihren Garten mit den Gartenmöbeltrends von Kettler zur Garten-Lounge für alle.

Eine Marke, viele Möglichkeiten: Sitzen Sie draußen flexibel, bequem und wetterfest

Unser Tipp: Setzen Sie bei Ihrer Gestaltung im Outdoor-Wohnzimmer auf wetterfeste Möbel, die das lästige Wegräumen ersparen. Pflegeleichte Materialien wie die der Gartenstühle von Kettler gehören zum neuen Trendthema Komfort. Auch das Design aktueller Gartenmöbel geht mit diesem Ansatz mit: Zunehmend sind Lounge-Möbel so gestaltet, dass sie das Aufstehen, Sitzen und Liegen wirklich bequem machen. Kein Vergleich mehr zum herkömmlichen Klappstuhl mit unbequemer Holzfläche oder gar dem berühmt-berüchtigten weißen Plastikstuhl. Stattdessen schaffen modulare Systeme ganze Wohnlandschaften aus Outdoor-Sofa, Liegestuhl und Daybeds für ein gemütliches Schläfchen im Grünen. Gartenstühle von Kettler sind so flexibel, wie wir uns das heute wünschen: Als Relaxsessel passen sie optimal in die neue Wohnlandschaft draußen. Der Multipositionssessel bietet für jeden Rücken eine komfortable Sitzposition. Und wenn die Party doch mal etwas größer wird als geplant, schaffen Sie mit den praktischen Friends Hockern schnell zusätzliche Sitzfläche. Das und viele Kombinationsmöglichkeiten mehr bieten die Gartenstühle von Kettler, ganz unkompliziert und im Trendstyle dieses Sommers.

Natürlich schön und fröhlich bunt: Design trifft Nachhaltigkeit

Passende Outdoor-Textilien sind in dieser Saison optisch ansprechend im grobgewebten Design gehalten. Loungemöbel und Liegen werden gepolstert mit grob strukturierten Stoffen, die sich anfühlen wie natürliche Leinenstoffe. Damit sind wir beim zweiten Thema dieses Sommers: Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein und sorgsamer Umgang mit unserem Planeten sind Punkte, die immer stärker ins Bewusstsein rücken. Und auch im Alltag schlagen sich diese drängenden Themen immer stärker nieder. Die Gartenmöbeltrends zeigen das mit einer verstärkten Nachfrage nach Deko- und Einrichtungsideen, die sich mit Recycling und Upcycling, mit natürlichen Materialien und entsprechenden Looks beschäftigen. Loungemöbel aus Echtholz sind eine Möglichkeit, dem „natural look“ Ausdruck zu verleihen. Das aktuelle Rope-Design erinnert an Baumaterialien aus der Natur und punktet mit Langlebigkeit: Das robuste und widerstandsfähige Geflecht erinnert optisch an eine Kordel und hält Wind und Wetter mühelos stand. Aber auch die Polyrattan Loungemöbel erfreuen sich großer Beliebtheit. Sie sind ebenfalls langlebig, pflegeleicht und wetterfest. Außerdem passen sie in ihrer modernen Eleganz perfekt ins Konzept „Wohnen im Grünen“. Kombiniert wird in diesem Sommer bunt: Während die Gartenmöbel weiterhin auf dezent-elegante Töne wie anthrazit, schwarz oder hellere Grautönen setzen, dürfen Textilien gerne auffälliger wirken. Kissen und Sonnenschirme, Decken und Auflagen setzen mit fröhlich-bunten Farben optische Highlights in der Wohnlandschaft.

Fazit: Farbe und Form, Nachhaltigkeit und neue Komfortzone für den Garten

Die neue Gemütlichkeit ist vom Wohnzimmer hinaus in den Garten gezogen. Hier halten es alle Familienmitglieder lange aus. Auf bequemen Wohn- und Liegemöbeln, kombiniert mit Textilien und Polstern in fröhlichen Farben, lässt es sich perfekt entspannen. Bunt und bewusst, fröhlich und formverliebt kommt die aktuelle Gartenmöbel-Gestaltung daher. Die robusten Materialien und nachhaltigen Konzeptideen schätzen das neue Umweltbewusstsein und schaffen zusammen mit der entspannenden Wirkung der Natur ein harmonisches Ambiente. Eben genau so, wie wir uns das von unserem Wohnzimmer wünschen. Entdecken Sie die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten der Gartenstühle von Kettler, und gestalten Sie Ihr neues Wohnzimmer draußen unter dem blauen Sommerhimmel!