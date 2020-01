Rund 116.000 entlaufene Tiere und 95.000 Wiedervereinigungen

Die in Sulzbach bei Frankfurt ansässige Tierschutzorganisation betreibt Europas größtes kostenloses Haustierregister. Von den dort registrierten vermissten Tieren konnten knapp 95.000 Hunde und Katzen von Januar bis Dezember 2019 wieder mit ihren Menschen zusammengebracht werden.

Tiere auch nach mehreren Jahren mit Haltern vereint

Doch nicht alle sind auch im Jahr 2019 entlaufen. Manche wurden von ihren Haltern bereits im Vorjahr als vermisst gemeldet, andere waren sogar mehrere Jahre verschwunden, bevor sie gefunden wurden und zu ihren glücklichen Familien zurückkehren konnten. Jeder einzelne Fall zeigt: Wenn die Nummer des Transponders, oder in einigen Fällen auch eine Tätowierungsnummer, gemeinsam mit den Daten des Tierhalters in der Datenbank hinterlegt ist, ist die Chance am größten, dass Mensch und Tier wieder zueinander finden. Denn nur so ist die eindeutige Identifizierung eines gefundenen Vierbeiners möglich.

Tasso-Leiter Philip McCreight appelliert daher an alle Tierhalter: "Auch wenn es nicht immer möglich ist, sein Tier vor dem Weglaufen zu schützen: Es vor dem endgültigen Verschwinden zu bewahren, ist machbar. Bitte lassen Sie Ihr Tier unbedingt beim Tierarzt mit einem Transponder kennzeichnen und registrieren Sie anschließend die 15-stellige Nummer des Transponders gemeinsam mit ihren Kontaktdaten kostenlos in der Datenbank von Tasso."

Wohnungskatzen sollten registriert werden

Dieser Appell richtet sich besonders an die Halter von Wohnungskatzen, denen die große Bedeutung von Kennzeichnung und Registrierung oft nicht bewusst ist. Dabei sind auch diese Tiere nicht vor dem Weglaufen gefeit. Ein vergessenes geöffnetes Fenster oder eine nicht richtig geschlossene Tür führen häufiger als gedacht dazu, dass auch Stubentiger entwischen. Da sie die Gefahren draußen nicht kennen, ist es in diesen Fällen besonders wichtig, dass die Tiere so schnell wie möglich gefunden werden.

Überblick 2019*:

Registrierte Tiere insgesamt: Etwa 9,3 Millionen, davon 5,4 Millionen Hunde und 3,8 Millionen Katzen

Tierhalter: 6,5 Millionen

neu registrierte Katzen: 333.500

neu registrierte Hunde: 402.000

entlaufene Katzen: 77.000

entlaufene Hunde: 39.000

zurückvermittelte Katzen: 57.400

zurückvermittelte Hunde: 37.500

* Die Zahlen beziehen sich ausschließlich auf die bei Tasso gemeldeten Tiere. Es fließen nur die Fälle ein, die gemeldet wurden. Die Zahlen sind gerundet.



Info

Die in Sulzbach bei Frankfurt ansässige Tierschutzorganisation TASSO e.V. betreibt Europas größtes kostenloses Haustierregister. Mittlerweile vertrauen rund 6,5 Millionen Menschen dem seit mehr als 35 Jahren erfolgreich arbeitenden Verein. Weitere Infos: www.tasso.net

