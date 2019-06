Tipps für die Hitzewelle

In der StädteRegion Aachen und der Eifel sind in den nächsten Tagen Temperaturen von über 35 Grad vorhergesagt. Bei solch hohen Außentemperaturen reagiert der Körper mit einer Weitung der Blutgefäße und vermehrter Schweißproduktion. Diese „gesunden“ Reaktionen dienen der Temperaturregulierung, beanspruchen aber auch den Kreislauf und führen zu Flüssigkeitsverlust. „Jeder sollte bei diesen Temperaturen mehr als üblich trinken. Hier eignen sich Mineralwasser, ungesüßter Tee oder Saftschorle. Die Getränke sollten nicht gekühlt sein“, rät Privatdozentin Dr. Monika Gube, Leiterin des Gesundheitsamtes der StädteRegion. „Leichte Speisen wie Obst, Gemüse und Salate liefern zusätzlich Flüssigkeit und belasten nicht.“

Anzeichen einer Hitzebelastung können sich in Form von Erschöpfung, Übelkeit, Kreislaufschwäche, Stimmungsveränderung, Benommenheit, Müdigkeit sowie Kopfschmerzen und Schwindel äußern. Besonders ältere Personen, Patienten mit Herz-Kreislauf-Problemen und kleine Kinder sind gefährdet.

Das Gesundheitsamt der StädteRegion Aachen hat einige praktische Verhaltenstipps zusammengestellt, die dabei helfen sollen, möglichst gut mit dem warmen Wetter zurechtzukommen.



Viel trinken: Jeder sollte mindestens zwei Liter Flüssigkeit täglich trinken, bei starkem Schwitzen auch mehr. Geeignet sind Mineralwasser, Kräuter- und Früchtetee, verdünnte Obst- und Gemüsesäfte oder Gemüsebrühe. Alkohol sollte man meiden.

Leichte Speisen zu sich nehmen: Essen Sie verstärkt Obst, Salate, Gemüse und Milchprodukte. Verderbliche Nahrungsmittel sollten sie im Kühlschrank aufbewahren.

Luftige Kleidung tragen: Ziehen Sie helle, dünne Kleidung aus Baumwolle oder Mikrofaser an. Achten Sie insbesondere bei Kindern bei direkter Sonneneinstrahlung auf eine Kopfbedeckung. Wechseln sie verschwitzte Kleidung möglichst rasch.

Körperliche Überanstrengung meiden: Vermeiden Sie starke körperliche Anstrengung während der größten Hitze. Sport sollten Sie nur in den frühen Morgenstunden oder abends machen.

Lüftung der Räume: In der Wohnung oder am Arbeitsplatz sollten Sie insbesondere morgens die Räume gut durchlüften. Tagsüber sollten Sie die Fenster schließen und die Räume abdunkeln. Sorgen Sie nachts für Luftzirkulation in den Räumen.

Sonnenschutz: Verwenden Sie geeignete Sonnenschutzmittel, helle, gut bedeckende Kleidung und Hüte. Bleiben Sie während der Mittagshitze im Schatten.

Abkühlen: Lassen Sie kaltes Wasser über die Innenseite der Handgelenke fließen. Ein kaltes Unterarm- oder Fußbad verschafft Linderung. Die Blutgefäße stellen sich für kurze Zeit eng, der Kreislauf ist so entlastet.

Mit diesen Tipps können auch steigende Temperaturen nicht schrecken und man kann die Sommertage richtig genießen.