26 Jubilare für langjährige Mitgliedschaft geehrt

"An einem besonderen Tag für die Region, an dem die Moselhochbrücke mit den letzten 30 Zentimetern endlich die Eifel erreicht hat", begrüßte CDU-Kreisvorsitzender Alexander Licht MdL die zu Ehrenden mit Partnern und als Gäste Peter Bleser MdB, Elfriede Meurer MdL, Landrat Gregor Eibes, den langjährigen Bundestagsabgeordneten Peter Rauen sowie weitere Funktions- und Mandatsträger.

Licht beglückwünschte die zu Ehrenden für 25, 40, 50 und 60 Jahre Mitgliedschaft; er dankte ihnen gleichzeitig für viele Jahre Engagement, Treue und Arbeit für die CDU. Es bedeute ihm viel, deutlich zu machen, wie wichtig Mitglieder, in welcher Funktion auch immer, für die Partei und ihr Innenleben seien. Ihre Wertschätzung werde auch durch den würdigen Rahmen der Ehrung unterstrichen. "Halten Sie unsere Partei lebendig, bleiben sie weiter mit Herzen dabei, setzten sie sich mit ihren Zielen auseinander und bringen sie sich auch weiter mit Anregungen und Kritik in die Arbeit der Verantwortlichen vor Ort ein", ermunterte sie der CDU-Kreisvorsitzende.

Die traditionelle Feierstunde, in der man mit alten Bekannten und langjährigen Weggefährten zusammenkomme und ein paar frohe Stunden verbringe, gebe es nunmehr seit 35 Jahren", sagte Licht, für den die Mitgliedschaft in einer Partei ein geradezu unverzichtbares Bürgerengagement ist. Parteien seien lebenswichtige Elemente jeder Demokratie, in denen Parlamente ernst genommen würden. "Wir müssen diese Bedeutung für unsere Gesellschaft viel stärker herausstellen", betonte der CDU-Kreisvorsitzende, der darauf verwies, dass viele der Anwesenden die CDU jahrzehntelang aktiv, ideell und finanziell unterstützt hätten. Ihre Verantwortung und ihr Einsatz für das Gemeinwesen seien nicht hoch genug einzuschätzen.

Politisches Engagement in Parteien und Vereinen sei derzeit vor allem auch bei Jugendlichen in Zeiten der Vollbeschäftigung und des Fachkräftemangels sowie einem anderen Freizeitverhalten nicht "in", betonte Peter Bleser MdB, der darauf verwies, dass "wir deutlicher klar machen müssen, wofür die CDU steht, wer wir sind und wohin wir wollen." Sein Wunsch: "Helfen Sie mit, dass wir unseren Kindern und Enkeln die Idee einer christlich geprägten Politik näherbringen. Werben Sie für eine Mitgliedschaft oder auch eine zeitweilige Mitarbeit in der CDU!" Für Peter Bleser haben die langjährigen Mitglieder für ihr jahrzehntelanges politisches Engagement den Dank der gesamten Gesellschaft verdient.

Den Geehrten wurde eine Ehrenurkunde, unterschrieben von Angela Merkel, Julia Klöckner und Alexander Licht, sowie eine Ehrennadel ausgehändigt.

Für 60 Jahre wurden geehrt: Egon Kappes, Zeltingen-Rachtig, Oswin Schädler, Zeltingen-Rachtig

50 Jahre: Jürgen Schömer, Manderscheid Peter Rauen, Salmtal Hans-Gerd Heinen, Maring-Noviand Klaus Jüngling, Kesten Walter Fischer, Oberscheidweiler

40 Jahre: Klaus Barheier, Traben-Trarbach Hans Berres, Maring-Noviand Helga Gerten, Wintrich Willi Hegner, Lieser Heinz-Dieter Neuls, Mülheim Ottmar Nilles, Bausendorf Horst Roehl, Manderscheid Marianne Roehl, Manderscheid Hans-Heiko Stein, Zeltingen-Rachtig Marie-Luise Stein, Zeltingen-Rachtig Franziska Thiel, Sehlem Wilfried Wesch, Bernkastel-Kues

25 Jahre: Franz-Josef Berg, Plein Rita Busch, Bernkastel-Kues Thomas Oehlenschläger, Wittlich Werner Reis, Laufeld Alfred Sausen, Traben-Trarbach Hans Stölben, Manderscheid