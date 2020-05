Aktionstag 2020 »Tag der Familie«

Bickendorf: Vorverkauf für das Nimsrock-Festival startet

Bitburg-Land. Das Festival wurde wegen Corona um ein Jahr verschoben. Der Vorverkauf für 2021 startet am Freitag, 15. Mai 2020.Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen, dass Großveranstaltungen in Zeiten von Corona bis zum 31. August 2020 nicht stattfinden dürfen ist nun auch das geplante Nimsrock Festival in diesem Sommer (1. August) auf der Motorradwiese in Bickendorf den…