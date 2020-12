Corona-Impfungen: Internetportale und Hotlines bieten Infos

Wie das Land Rheinland-Pfalz mitteilte, haben am 27. Dezember 2020 die Corona-Impfungen in Rheinland-Pfalz begonnen. Aufgrund der zunächst engen Begrenzung des Impfstoffes starteten die Impfungen in den Altenheimen und Senioreneinrichtungen in Rheinland-Pfalz. In Absprache mit dem einberufenen Ethikbeirat Corona-Schutzimpfung wurden dabei zunächst jene Regionen bedient, die zum Stichtag 16. Dezember über der durchschnittlichen Sieben-Tage-Inzidenz des Landes lagen. Dies waren die Landkreise Bad Kreuznach, Germersheim, Kusel, Neuwied, der Rhein-Pfalz-Kreis und der Kreis Vulkaneifel sowie die kreisfreien Städte Frankenthal, Koblenz, Ludwigshafen, Mainz und Speyer.

Die Schutzimpfungen werden nach den durch den Bund zugesagten wöchentlichen Lieferungen nach und nach auf weitere Pflegeeinrichtungen ausgeweitet, bevor medizinisches Personal und die über 80-Jährigen in den Impfzentren geimpft werden. Wann dies der Fall sein wird, ist der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich noch nicht bekannt. Die Verwaltung bittet daher, auf Rückfragen beim Gesundheitsamt des Landkreises zu verzichten, da dieses für die Impfungen nicht zuständig ist und durch die Vielzahl an Anrufen das Personal gebunden wird.

Bereits jetzt existieren Info-Hotlines des Landes und des Bundes, die bei Fragen zur Impfkampagne angewählt werden können.

Info-Hotline des Landes für Bürgerinnen und Bürger: 0800/5758100

(erreichbar montags bis samstags von 8 Uhr bis 22 Uhr, sonn- und feiertags zwischen 10 Uhr und 16 Uhr, am 24. und 31. Dezember jeweils von 8 bis 12 Uhr)

Info-Hotline des Bundes: 116117

Achtung: Über die Info-Hotlines erfolgt keine Terminvergabe zur Impfung.

Im Internet: über die Seite des Landes. Dort sind auch die wichtigsten Fragen zur Corona-Impfung beantwortet, u. a.:

Wie bekomme ich einen Termin in einem Impfzentrum?

Die Impfungen in den rheinland-pfälzischen Impfzentren starten am 11. Januar 2021. Ab dem 4. Januar kann sich jeder unter www.impftermin.rlp.de oder unter Tel. 0800/5758100 für Impftermine in den 31 rheinland-pfälzischen Impfzentren registrieren. Dort erhalten Anrufer die Daten für die erste und zweite Impfung in einem Impfzentrum in der Nähe sowie einen Aufklärungsbogen. Dies kann auch durch den Vormund oder eine betreuende Person passieren. Für die Terminvergabe hat das Land ein Callcenter beauftragt. Die Terminvergabe für die Corona-Schutzimpfung erfolgt über ein intelligentes System, das die endgültige Priorisierung der STIKO sowie die vorhandenen Impfstoffressourcen berücksichtigt.

Fragen zum Impfstoff und zur Pandemie

Anrufer der Barmer-Hotline konnten bisher ihre Fragen zur Pademie an die Experten stellen. Die Krankenkasse erweitert ihr Angebot nun um einen weiteren Aspekt. Ab sofort können alle zentralen Infos zur Immunisierung und dem Impfstoff bei den Medizinexperten erfragt werden.

Laut repräsentativer Barmer-Umfrage vom November stehen viele Bürger einer Impfung skeptisch gegenüberstünden. Für 22 Prozent der Befragten käme sie nicht in Frage. Dabei hätten Zweifel an der Sicherheit der Impfstoffe (68 Prozent), die Furcht vor Nebenwirkungen (60 Prozent) und Zweifel an der Wirksamkeit (52 Prozent) die größten Hürden dargestellt. Die Hotline soll den Bürgern helfen, ihre Fragen zu beantworten. Anrufer erhalten darüber hinaus Auskunst über weitere Aspekte der Pandemie - beispielsweise zu Hygienemaßnahmen.

Die kostenlose Hotline stehe uneingeschränkt allen Bundesbürgern rund um die Uhr zur Verfügung unter Tel. 0800/84 84 111 zur Verfügung.



(red)