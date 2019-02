Das Beste rausholen

Dazu gehört zum Beispiel ein professionelles Messetraining, das die WWW-Organisatoren in Kooperation mit der »Deforis«-Unternehmensberatung anbieten. Die Workshops sollen Aussteller und ihre Teams dabei unterstützen, das Beste für ihr Unternehmen herauszuholen. »Wir erklären zum Beispiel konkret, was vor, während und nach der Messe zu tun ist«, sagt Frank Weigelt, der auch die Wittlicher Unternehmerschule leitet, in Wittlich lebt, die Region und ihre Unternehmen kennt.

Dass so ein Messestand für mittelständische Unternehmen ein echter Kraftakt ist, weiß der Diplom-Ingenieur nur zu gut. »Zudem nehmen die Leute dafür viel Geld in die Hand. Dann ist es umso bedauerlicher, wenn vieles verpufft«. Und das ist schnell passiert. »Vor einigen Jahren habe ich mein Haus renoviert, habe privat die WWW besucht und interessante Dinge entdeckt. Von einigen Ausstellern hätte ich gerne Angebote gehabt. Die kamen leider nie bei mir an,« berichtet Weigelt aus eigener Erfahrung. Ein Klassiker, denn die Nachbereitung einer Messe werde oft vernachlässigt. Und damit veritabler Umsatz, der verloren sei, fügt der Wirtschaftsmediator an. Möglichkeiten, es besser zu machen, erläutert der Workshop. Messeziele, Standplanung, Zielgruppe und vieles mehr sollten sich Aussteller natürlich vor der WirtschaftsWoche überlegen. Dazu gibt das Seminar ebenfalls Hilfestellung.

Workshops in der Synagoge

Und was bietet man interessierten Standbesuchern während des Wirtschafts-Events? Auch Kundenansprache und Kommunikation thematisiert der Workshop, denn klassische »Give-aways« wie der obligatorische Kugelschreiber sind längst überholt. Der nächste Workshop findet am Donnerstag, 14. März von 8.45 bis 16.30 Uhr in der Synagoge statt. Detail-Infos: direkt bei Frank Weigelt, Tel. 06571/269 843-0 oder WWW-Ausstellungsleiter Rainer Wener, Tel. 0 65 71 / 17 13 00.

