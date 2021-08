»Die guten alten Zeiten sind jetzt«

In der Reihe »Kultur in der Wallfahrtskirche« liest Isabel Varell aus ihrem Buch, singt, begleitet am Flügel und spricht mit Pater Albert Seul über ihr Leben.

Wie fühlt es sich an, mit Ende 50 plötzlich an der Seite eines halb so alten Kollegen eine neue Morgensendung in der ARD zu starten? Ist man irgendwann zu alt, um vor der Kamera zu stehen? Darf Frau im fortgeschrittenen Alter den verliebten Verstand verlieren und öffentlich mit einem jüngeren Mann knutschen? Wieso sind Freundschaften das Wichtigste im Leben? Und warum werden sie im Älterwerden manchmal zur großen Herausforderung? Isabel Varell erzählt zu ihrem 60. Geburtstag bisher unbekannte Geschichten aus ihrem turbulenten Alltag und vermittelt dabei ihre positive Weltsicht. Ihr Buch ist eine Quelle der Inspiration und ein Plädoyer dafür, sich spielerisch auf das Leben einzulassen, ganz egal, welche Herausforderungen es bereithält.

»Prinzipiell habe ich keine Angst vor dem Älterwerden,« sagte Isabel Varell vor kurzem in einem Interview. Allerdings sei die 60 schon komisch: »Als ich jung war, da waren Leute in dem Alter echt alt für mich. Nun bin ich selber so alt, fühle mich aber eher jung und vor allem total wohl in meiner Haut. Älterwerden ist ja ein Prozess und mit dem möchte ich mich anfreunden. Sonst könnte ich das Leben ja gar nicht mehr genießen. Außerdem habe ich noch ganz viel vor und denke sowieso, dass ich 100 werde...«

Isabel Varell ist bekannt als Sängerin, Liedermacherin und Schauspielerin. In ihren Liedern erzählt sie sehr persönlich und authentisch aus ihrem Leben. In der ARD-Serie »Rote Rosen« spielte sie 2009/10 die Titelrolle Andrea Weller und sie ist ein beliebter Talkshowgast. Aktuell moderiert Isabel Varell die Sendung »Live nach 9« in der ARD.

Karten gibt es im Dorfladen Klausen, an allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional und unter www.ticket-regional.de

Gemeinsam mit den Veranstaltern von »Kultur in der Wallfahrtskirche« verlost der Wochenspiegel 3 mal zwei Tickets für den Abend mit Isabel Varell in Klausen.

Alle Informationen zur Teilnahme sowie zum Datenschutz unter: www.wochenspiegellive.de/service/gewinnspiele/

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.