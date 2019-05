Die muss man einfach kennen

Wer lauert in den Spalten uralter Trockenmauern? Was verbindet die Mosel mit dem Mittelmeer?

Und wie hält es eine Pflanze auf 60 Grad heißem Schiefer aus? Antworten darauf gibt es in einem interessanten neuen Buch.

An der Mosel lässt sich eine phantastische Vielfalt von Tieren und Pflanzen erleben, die Carsten Neß und Theo Haart in »111 Tiere und Pflanzen an der Mosel, die man kennen muss« kenntnisreich beschreiben. Sie schulen den Blick dafür, dass es sich lohnt, am Wegesrand genauer hinzuschauen und die kleinen Dinge nicht zu übersehen.

Vielfalt am Wegesrand

Die Sinne zu schärfen, das rät Neß allen, die draußen unterwegs sind: »Heutzutage sind viele Menschen von der Natur entfremdet. Wer aber die Augen aufmacht und vielleicht auch die Hände dazunimmt, kann die Natur ganz neu entdecken. Über Fernsehen und PC lässt sich Realität auf diese Art und Weise nicht erleben, man muss rausgehen ...«

Neß (*1964) studierte in Trier Geografie und Geowissenschaften. Heute arbeitet er in Bernkastel-Kues als Landespfleger und ist Mitinitiator der Initiative »Lebendige Moselweinberge«. Mit seinem Debütroman »Tod im Moseltal« gewann er bereits einen Krimiwettbewerb. Seinen spannenden und unterhaltsamen Schreibstil können Leser auch im neuen Buch entdecken: »Besonders Spaß gemacht hat mir die Formulierung der Zwischenüberschriften – da konnte ich meine Kreativität ausleben«, erklärt er. Mit den Geschichten zu den vorgestellten Tieren und Pflanzen gibt er dem Leser inspirierende Motivationshilfen, selbst auf Entdeckungstour zu gehen. Dazu gibt es an der Mosel viele Möglichkeiten. Ob zu Fuß auf dem Premiumwanderweg Moselsteig und den korrespondierenden Seitensprüngen, Traumpfaden und Themenwegen, auf dem Radweg oder im Paddelboot – wer weiß, wonach er sucht, wird von der Artenvielfalt begeistert sein.

Bilder wecken Neugierde

Seine Tipps werden durch Fotografien von dem aus Piesport stammenden Winzer und zertifierten Naturerlebnisbegleiter Theo Haart (*1951) ausdrucksstarkt untermalt. Haart ist Kenner von Flora und Fauna der Weinberge. 2007 war er Deutschlands Winzer des Jahres, seit 2014 ist er zertifizierter Naturerlebnisbegleiter Mosel. Seine Passion: die Naturfotografie. »Die Natur hat mich schon immer fasziniert. Das Buch zeigt eine große Bilderauswahl von Arten mit besonderen Eigenheiten – dazu gibt es allerhand Infos. Es soll neugierig machen.» Und das ist den beiden Autoren scheinbar geglückt ...





Drei Bücher zu gewinnen

Zusammen mit dem Emons Verlag verlost der WochenSpiegel drei Bücher.

Das Gewinnspiel und die Teilnahmebedingungen finden Interessierte online unter www.wochenspiegellive.de/ service/gewinnspiele.

Datenschutzbestimmungen: www.wochenspiegellive.de/datenschutz

Köln: Emons Verlag 2019, ISBN 978-3-7408-0563-0; Preis: 16, 95 Euro

www.emons-verlag.de