Â»Die Zukunft ist so schÃ¶n vakant...Â«

Rund die Hälfte der bisher angekündigten Veranstaltungen sind bereits ausverkauft, bei anderen sind nur noch Restplätze verfügbar. Eine Aufstockung der Platzkontingente sowie weitere Veröffentlichungen folgen angepasst an die aktuellen Entwicklungen im März und Mai.

»Auch weiterhin könnte kaum etwas treffender sein, als unser diesjähriges Festivalmotto ‚Die Zukunft ist so schön vakant …' (Thees Uhlmann). Und auch das gemeinsam mit der Kaufmännischen Leiterin, Lilian Erbel, entwickelte mehrstufige Veröffentlichungskonzept erweist sich in der komplexen Situation als genau richtig,« sagt Tobias Scharfenberger, Geschäftsführender Intendant des Moselmusikfestivals. »Wir können so den geltenden Verordnungen entsprechend unsere Veranstaltungen anpassen und bei der Disposition der Konzerte wirklich gestaltend agieren, anstatt nachträglich auf veränderte Rahmenbedingungen reagieren zu müssen. In der Phase zwei darf sich das Publikum u.a. auf einige kammermusikalische Highlights an beliebten Festivalorten freuen«, so Scharfenberger weiter.

In der Planung will das Moselmusikfestival 2021 mit pandemietauglichen Konzertformaten überzeugen, die 2020 bereits erprobt und jetzt noch einmal weiterentwickelt wurden. So wird das »RollingTones«-Mobil, ein »fahrendes Musikzimmer«, u.a. finnischen Tango, Singer-Songwriter-Tonkunst oder das »Amstel Radio« an verschiedenste Orte der Moselregion speditieren.

Auch das »Freiluft«-Wochenende in den Moselauen von Bernkastel-Kues am 30. und 31. Juli verspricht mit Michelle David & The Gospel Sessions sowie der Liedermacherin Fee Badenius und ihrer Band ein Programm unter freiem Himmel.

Des Weiteren lädt das Festival im Format »Kopfhören« zu »Schöpfungsmomenten« und »Gruselmomenten« ins Moselkino Leiwen sowie auf das Gelände der Alten Wollfabrik nach Moselkern ein.

Für »Hear Eyes Move. Dances with Ligeti« am 3. Oktober konnte die Luxemburger Pianistin Cathy Krier gewonnen werden. Sie wird der Tanzcompany der Wittlicher Choreographin Elisabeth Schilling mit den Ligeti-Etüden die Klangkulisse bereiten.

Infos und Tickets

www.moselmusikfestival.de, an allen Vorverkaufsstellen von Ticket-Regional oder telefonisch unter 0651 / 97 90 777. Für bereits ausverkaufte Veranstaltungen gibt es die Möglichkeit, sich über die Website des Festivals in Wartelisten einzutragen.

Programme für die Veröffentlichungsphasen 2 + 3 im März und Mai unter: info@moselmusikfestival.de; Tel. 06531 / 500095.