Erster Corona-Fall im Landkreis Bernkastel-Wittlich

Einsatzkräfte in Gefahr gebracht und vor Gericht ausgerastet

Rurberg. »Immer öfter geraten Einsatzkräfte durch ihr Engagement für Leib und Leben in Gefahr. Das ist ein untragbarer Trend«, stellt Britta Güldenberg fest. Sie ist Richterin am Monschauer Amtsgericht und hat nun eine Frau verurteilt, die Feuerwehrleute in Gefahr gebracht haben soll.