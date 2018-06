Fortschritt im Breitbandausbau für Bernkastel-Wittlich

„The last 90s“ feiern Abitur

Wittlich. Am Freitag, 15. Juni, nahmen 55 Absolventinnen und Absolventen des Beruflichen Gymnasiums Wittlich ihre Abiturzeugnisse in der Deyshalle in Dreis entgegen. Gemäß ihres gewählten Mottos „The last 90s – Nach uns kommen nur noch Nullen!“ hatte der letzte Jahrgang der 90er Jahre nicht nur die Abizeitung gestaltet, sondern auch die Dreyshalle fantasievoll in einen festlichen Saal verwandelt. Neben musikalischen Beiträgen der Schulband unter Leitung von Bernd Jakob gehörten feierlich-nachdenkliche Reden zum offiziellen Programmteil, so zum Beispiel die von Jule Scholtes, in der sie sich im Namen aller Mitschüler ausdrücklich bei den anwesenden Familienangehörigen, Freunden und Lehrern für die Unterstützung auf dem Weg zum Abitur bedankte. Auch Schulleiter Alfons Schmitz fand in seiner Rede starke Worte: „Wenn ihr also nun ‚davongeht‘, wünsche ich Euch Kraft, um gegen den Mainstream zu schwimmen und Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung im Beruf, im täglichen Leben und den Menschen gegenüber. Geht aufrecht durch Euer zukünftiges Leben, dass Ihr Euch in jeder Lebenslage der Verantwortung stellen könnt und stellt“. Die Abiturzeugnisse bekamen die Absolventen wie üblich von ihren Stammkursleitern und der Schulleitung überreicht. Zudem wurden Preise für besondere Schülerleistungen verliehen. Mit dem Buchpreis und der Urkunde des Kultusministeriums für „vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz in der Schule“ wurde Judith Esser ausgezeichnet. Julia Weber und Jule Scholtes erhielten jeweils einen Buchgutschein des Fördervereins der Schule. Zum ersten Mal gab es in diesem Jahr auch einen Preis des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI). Dieser ging an Florian Heinz für die beste Note in Umwelttechnik. Den mit 500 Euro dotierten Bernhard-Clemens-Förderpreis, über den sich jährlich jeweils der oder die Beste der Wittlicher Gymnasien freuen können, erhielt an der BBS Wittlich in diesem Jahr Matthias Heim. Die Absolventinnen und Absolventen des Beruflichen Gymnasiums: Daniel Aigeldinger (Gillenfeld) , Felix Bernardi (Udler), Jasmin Ngoc Nhi Brandt (Hupperath), Jonathan Bußhoff (Bernkastel-Kues), Chiara Luana Comes (Landscheid), Thomas Dienhart (Piesport), Luisa Dzeik (Bullay), Tim Ehses (Zeltingen-Rachtig), Simon Erbes (Ürzig), Judith Esser (Bullay), Silvan Feilen (Schladt), Paul Fuhrmann (Alf), Tamara Görgen (Neumagen-Drohn), Sven Griebler (Zeltingen-Rachtig), Tim Habscheid (Bruch), Oliver Hartl (Klausen), Nicolas Haubst (Altrich), Matthias Heim (Ürzig), Florian Heinz (Landscheid), Jan Henrichs (Alf), Noah Hoegner (Gladbach), Luisa-Maria Hoff Ramos (Lutzerath), Ömer Kahayaoglu (Wittlich), Alexa Kaster (Gillenfeld), Kevin Keller (Veldenz), Niko Kleineidam (Gransdorf), Nicole Küller (Gillenfeld), Michael Laux (Osann-Monzel), Thomas Leonhard (Großlittgen), Claudia Lescher (Hupperath), Jana Makovenko (Karl), Tamara Oster (Ürzig), Ganschon Pasatang (Platten), Linda Pitsch (Niersbach), Sebastian Raadts (Wittlich), Luca Rehm (Mühlheim), Nils Riffelt (Gonzerath), Nina Schäfer (Ürzig), Lukas Schetter (Kröv), Katharina Schmitt (Landscheid), Leon Schmitz (Eckfeld), Marcel Schmitz (Wittlich), Julian Schneider (Lieser), Luca Schnürle (Manderscheid), Jule Scholtes (Wittlich-Dorf), Ramón Stolz (Niersbach), Ronald Tak (Herforst), Niklas Ternes (Gillenfeld), Chiara Theby (Bombogen), Robin Thullen (Gillenfeld) Jasmin Voges (Heckenmünster), Julia Weber (Eisenschmitt), Kerstin Weirich (Bruch), Joschka Weiskopf (Kindel) Lina Willems (Darscheid) Foto: FF Am Freitag, 15. Juni, nahmen 55 Absolventinnen und Absolventen des Beruflichen Gymnasiums Wittlich ihre Abiturzeugnisse in der Deyshalle in Dreis entgegen. Gemäß ihres gewählten Mottos „The last 90s – Nach uns kommen nur noch Nullen!“ hatte der…

