Geldautomat in Salmtal aufgebrochen

Am Mittwoch, 22. Mai kam es um 2.04 Uhr zum Aufbruch eines Geldautomaten einer der Volksbank in der „Neuer Bahnhof“-Straße, Salmtal. Bei dem Einbruch in die Bankfilliale kam es zu Schäden an Fenstern und Türen.

Die bisher unbekannten Täter sind flüchtig. Es wurde mit verstärkten Einsatzkräften aus dem gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Trier nach den Tätern gefahndet. Ein Polizeihubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen am Tatort übernommen.

Die Polizei sucht Zeugen: Wem sind verdächtige Fahrzeuge oder Personen am Tatort oder in Tatortnähe aufgefallen? Hinweise an die Polizei Wittlich oder an die Kripo Wittlich unter Telefon 06571-926-0 oder 06571-9500-0.

(PI Wittlicht/red).