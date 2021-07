Hilfsbereitschaft im Kreis Bernkastel-Wittlich ist groß

Ohne Termin: Sonderaktion im Wittlicher Impfzentrum

Wittlich. Spontan zur Impfung nach Wittlich? Diese Möglichkeit wird am Donnerstag, 22. Juli 2021, bestehen. In zwei Zeitfenstern von 10 bis 11.30 Uhr und 12.30 bis 15 Uhr sollen bis zu 400 Dosen des Impfstoffs von BioNTech/Pfizer an impfwillige Bürgerinnen und Bürger verimpft werden. Ein Termin oder eine vorherige Registrierung ist hierfür nicht erforderlich. Dies teilt die Kreisverwaltung mit.